Vargas Lleras añadió: “No contento con su historial de improvisación y parálisis, Petro, ahora pretende que todo el país pague las consecuencias de sus delirios. Es inaudito que, mientras las grandes capitales del mundo avanzan en infraestructura de transporte, en Colombia todavía estemos debatiendo si construir o no un metro que ya está contratado y en ejecución. Los bogotanos han esperado más de 80 años por esta obra, y su administración— lejos de acelerar el proceso— ha hecho todo lo posible por enredarlo con caprichos y cálculos políticos. Bogotá necesita soluciones, no discursos incendiarios ni excusas. El metro elevado es una realidad en construcción y su intento de frenar el progreso no hará más que reafirmar el desastre que ha sido su gobierno en materia de infraestructura. Los bogotanos no olvidaremos quiénes han sido los verdaderos saboteadores del desarrollo de la ciudad”.