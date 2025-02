De la misma manera aseguró: “Creyeron que saboteando el metro, de verdad, iban a impedir que fuera presidente y actuaron con tal pequeñez de miras que no impidieron que fuera presidente, pero sí dañaron a Bogotá, quizás irreversiblemente”.

“Claudia pertenece a esa clase media, acompañada de la vieja intelectualidad, que como en la universidad nacional, de revolucionarios pasaron a ser contratistas del Estado y hasta carteles de la contratación educativa, y que para no parecer vergonzantes cambiando de banderas se visten de verde y usan maquillajes para ocultar con discursos ‘pop’ que no son más que derechas extremas. De ahí, la gran pelea entre Claudia y Vicky”, avanzó el jefe de Estado.

También aseguró en su cuenta de X: “El metro elevado, lo dijeron en estudio que oculta la prensa, decenas de especialistas internacionales, demorará más los viajes en toda la ciudad. Es decir que no sirve. Dañará hacia la fealdad el urbanismo bogotano. Si el llamado metro elevado crea más troncales de buses, disminuye el fluir del tráfico en general, lleva más al vehículo particular y a la moto que congestionan más. Es votar miles de millones de dólares de la nación y de las y los bogotanos a la caneca de la basura. Es la expresión de la bobería de una clase media que no usará el metro, pero que le impone con sus votos un problema de movilidad a quienes sí usan los buses”.