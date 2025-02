Exclusivo: Papá Pitufo menciona a Juan Fernando Petro, hermano del presidente: “Un empujoncito”. Este es el audio

“Ay hpta”, reaccionó Papá Pitufo y siguió: “Marica, esto no lo muestro, mire lo que me escribe aquí: ‘Pégueme el empujoncito con el hermano del presidente, que estoy en una entrevista’. Es que es más huevona”.

“No sé quién es la señora Gaviria que mencionan. Y mucho menos he querido reunirme ni con ella ni con nadie para ofrecer ese tipo de cosas que no son de resorte mío, es decir, yo no pertenezco al Gobierno y desde el inicio de este mismo he estado alejado, como lo he expresado públicamente”, le dijo al diario El Tiempo.