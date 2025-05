Gustavo Bolívar, en la ‘Ibiza’ de Grecia

Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social, no participó esta semana en las movilizaciones promovidas por el petrismo en rechazo al hundimiento de la consulta popular, porque está de vacaciones en las islas griegas. SEMANA confirmó que el exfuncionario aprovechará su estancia durante unas semanas en Mykonos, una pequeña isla considerada la Ibiza de Grecia, para terminar de escribir su última novela, titulada Pacto de ballenas, cuyo contenido se desconoce. Bolívar está hospedado en un hotel de lujo y su habitación tiene un balcón desde donde se divisa la inmensidad del mar. “Si no me inspiro acá, ¿dónde?”, dijo.