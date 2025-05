Estas son las 10 frases más explosivas de Gustavo Bolívar en su entrevista con SEMANA: “Petro puede venderle el alma al diablo”

El exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, se destapó en SEMANA sobre su posible candidatura a la Presidencia con el Pacto Histórico, las apuestas políticas para 2026 y los secretos del Gobierno de Gustavo Petro.

Bolívar considera que el próximo inquilino de la Casa de Nariño se definirá entre Vicky Dávila y quien sea elegido como el candidato del Pacto Histórico, la persona que tendrá la bendición de Petro para buscar la continuidad de su proyecto político.

En su extensa entrevista con este medio también se refirió a la consulta interna en el Pacto histórico y lanzó una contundente advertencia a los miembros de la colectividad de cara a este mecanismos de elección.

Tampoco se quedó por fuera el desplante que le hizo el mandatario colombiano en un evento público en Norte de Santander, que confirmó que le dolió lo que pasó, aunque no le hizo ningún reclamo a Gustavo Petro.

A continuación les presentamos las 10 frases más explosivas de Gustavo Bolívar en su diálogo con SEMANA:

1. "Hoy, la candidata de la derecha es Vicky"

El exdirector del DPS fue enfático en afirmar que la periodista Vicky Dávila, actualmente precandidata para las elecciones presidenciales de 2026, es la que tiene más opción de llegar a una segunda vuelta para enfrentar al candidato del Pacto Histórico.

“En la derecha, ella va a ser la candidata. Hay una incógnita con Germán Vargas Lleras, sepultado con el famoso coscorrón, pero no sabemos si resucite. Hoy, la candidata de la derecha es Vicky. En el centro está muy difícil: Fajardo no va a las consultas y no quiere enfrentarse a Claudia López, y van a llegar divididos y se suicidan ambos. Lo de Claudia lo veo muy mal. No sabemos qué pasará en el camino, pero hoy, como están las cosas, los candidatos en segunda vuelta serían Vicky Dávila y el candidato del Pacto Histórico. No hay forma de que no sea así“, dijo.

Sobre Dávila, Bolívar fue más allá y señaló que es bastante fuerte. “Sí; Vicky, en las últimas encuestas, aparece de primera, segunda o tercera. Eso quiere decir que hay una tendencia ahí, mientras que los candidatos del uribismo y Vargas Lleras no pasan de cinco puntos. No marcan, no cohesionan, no conectan con las bases, siguen con su discurso del castrochavismo y 2022. Entonces, veo una final, una segunda vuelta de Vicky con el uribismo, contra el candidato del Pacto histórico”.

2. “Si no hay consulta, no voy a la candidatura y me retiro del partido”

Gustavo Bolívar fue claro en que está esperando que la coalición confirme la realización de una consulta interna para definir el nombre del candidato que representará al Pacto Histórico, porque, asegura, el sector político que él representa no puede caer en las mismas prácticas de otros partidos.

“Si no hay consulta, no voy a la candidatura y me retiro del partido, del Pacto Histórico, porque sentiría una traición a los principios que me trajeron a la política. Usted no puede pelear por la consulta popular, pero cuando vamos a elegir al candidato del Pacto Histórico, entonces la consulta es mala. Es decir, ¿es buena para unas cosas y mala para otras? No", señaló.

Gustavo Bolívar lanzó una fuerte advertencia al Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El también exsenador hizo referencia a la oposición que habría entre algunos miembros del Pacto Histórico de convocar una consulta interna para elegir el candidato que lleve las banderas y la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro de cara a las elecciones de 2026.

“Si no hay una consulta, no le jalo, porque estaría militando en un movimiento que no es democrático. Si me invitaron a la política fue a profundizar la democracia. Caer en las mismas prácticas de los partidos que hemos criticado, como el Liberal, el Conservador, el que diga Álvaro Uribe y venga yo lo pongo, no. Eso no es un movimiento democrático y a mí no me interesaría estar en un movimiento antidemocrático”, señaló Bolívar.

3. “Es claro que soy incómodo para el Pacto Histórico”

El excongresista consideró que se ha convertido en una piedra en el zapato para varios integrantes de ese movimiento político, quienes no quieren realizar la consulta interna bajo el pretexto, “muy chimbo”, de que está sobrado en las encuestas y que para qué se van medir en una consulta si ya les gana.

"Es claro que soy incómodo para el Pacto Histórico. Me ven como inderrotable, según las encuestas, ahí sí creen en las mediciones. Los noto como con un ánimo de hacerle el esguince a una persona que ha mostrado coherencia y que ha trabajado honestamente y con lealtad tanto por los principios del Gobierno, del presidente y el partido. No entiendo. ¿Cómo no vamos a tener cabida las personas que hacemos bien las cosas? Estamos asistiendo a algo terrible y es que en la política no cabe la decencia. Entonces, que lo digan de una vez", señaló Bolívar.

4. “A él lo apoyo y ojalá lo siga haciendo, puede venderle el alma al diablo”

El exdirector del DPS Gustavo Bolívar y el presidente de la República, Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

Gustavo Bolívar afirmó que él no haría alianzas con sectores políticos tradicionales y que entiende que Gustavo Petro las haya hecho para sacar adelante su agenda de reformas sociales. “A él lo apoyo y ojalá lo siga haciendo, puede venderle el alma al diablo. Yo no, porque tenemos una visión y misiones distintas en la política”, señaló.

5. “Si Petro se casa con una candidatura, pierde el año, porque afecta al frente amplio”

Cuando se le preguntó si él tiene el visto bueno de Gustavo Petro para buscar la Presidencia, el posible precandidato respondió que “si Petro se casa con una candidatura, pierde el año porque afecta al frente amplio”. Aseguró que ninguna precandidatura tiene respaldo del mandatario, “a los que han hablado con él tampoco les ha dicho algo, él está invitando a mucha gente al frente amplio. Nos toca conquistar a Petro. ¿Y cómo se conquista? Ganando la consulta y diciéndole: ‘Presidente, soy su candidato, acá estoy, qué acuerdos vamos a hacer y con quiénes’. Yo entiendo que la política es así“.

6. “Gustavo Petro y Álvaro Uribe son los únicos dos políticos de este siglo que tienen un voto duro”

Al ser consultado si necesitaba el apoyo del jefe de Estado para su candidatura en las próximas elecciones, Bolívar manifestó que “Gustavo Petro y Álvaro Uribe son los únicos dos políticos de este siglo que tienen un voto duro: el religioso, nosotros le llamamos los devotos. Nunca se van a mover. Petro ha demostrado esa consistencia desde que se posesionó. Las encuestas siempre ponen ese voto duro entre 30 y 40 por ciento, hoy está como en el 37, en la última encuesta de Invamer, ha estado en 30, sube al 35, a veces toca el 40. Esa gente está ahí, sí o sí, y alcanza para que cualquier candidato pase a segunda vuelta".

7. “Yo lo sigo amando. Mi amor no lo he perdido por el presidente”

Bolívar también comentó sobre la declaración de amor que le hizo al presidente Petro durante un consejo de ministros, en el que le dijo que lo amaba. Pese a las distancias que marcaron esa relación después, apuntó que “yo lo sigo amando. Mi amor no lo he perdido por el presidente. Sí tuve mi tusa estos días, pero ya me pasó. Uno tiene que ser firme, no voy a dejar de querer a una persona que ha sido coherente y buen tipo por un regaño; demostraría mucha inmadurez de mi parte“.

Sobre cómo superó la tusa, Bolívar señaló: “Me alejé el fin de semana, me puse a escribir una novela que estoy escribiendo desde hace un tiempo, y el lunes aparecí con un nuevo semblante, y borrón y cuenta nueva. No sé si mi amor es correspondido, diría que sí. Cuando ha habido escenarios donde Petro tiene que defenderme, lo ha hecho, me ha defendido, me ha puesto a encabezar las listas al Pacto Histórico. Es un hombre de guiños”.

Sin embargo, reconoció que que lo que sucedió en ese evento en el Catatumbo causó efectos en él. “Sí, yo tengo mi corazoncito, no voy a decir que no me dolió... La renuncia la pasé el 30 de abril, pero se hacía efectiva el 16 de mayo (este viernes). Entonces dije: “¿Cómo así?, si a mí me invitaron, me ponen a hablar, este señor me está regañando y no entiendo por qué”. Sí, me dolió porque me pareció injusto”.

8. “En la política no hay amigos, hay conveniencias”

Cuando SEMANA le preguntó cuál era su postura sobre haberse convertido en una figura incómoda para el Pacto Histórico, pese a que tuvo a sus hombros la campaña al Congreso, Bolívar indicó que “en la política no existen amigos, existen intereses personales o ambiciones, no necesariamente económicas”.

Gustavo Bolívar le dijo a SEMANA que no hay distanciamiento con Gustavo Petro, pero el enfriamiento en la relación entre ambos es inocultable. | Foto: el paÍs

Y remarcó: “en la política no hay amigos, hay conveniencias. El presidente, legítimamente, está pensando en un candidato más conveniente para ganar. Tengo que conquistar a Petro a medida que vaya avanzando la campaña para que él se convenza de que sí puedo hacer acuerdos, que sí puedo tener una vocación de poder y ganar. Ahora cree que no y lo entiendo, pero no cometerá la torpeza de irse con un candidato tan temprano, porque los demás no le participarán en el frente amplio”.

9. “Se están dando tan duro que, de pronto, van a desaparecer juntos”.

En relación con las fisuras dentro del Gobierno, el exdirector del DPS dijo que el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la canciller, Laura Sarabia, “se están dando tan duro que, de pronto, van a desaparecer juntos. Se van a reventar en sus denuncias mutuas. Ambos pueden irse a la lona porque Benedetti tiene cosas de Laura como ella de él. Si siguen en esa pugna, se van a autodestruir”.

Además, aseguró que Laura Sarabia ya no tiene el mismo poder: “No lo creo. Benedetti vino a reclamar su lugar y ya; con las disputas que tienen, demostraron que los dos no caben en el mismo sitio. El poder está en la Casa de Nariño, usted puede tener el cargo más alto, pero el poder lo ejerce quien esté cerca del presidente y ella lo perdió. Ella ya no es del círculo cercano a Petro”.

10. “Es una disputa que nos ha arrastrado a nosotros”