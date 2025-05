La ruptura: Gustavo Petro marca distancia con Laura Sarabia. SEMANA revela los episodios que tensionaron una relación que parecía indestructible

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha empezado a marcar una notable distancia frente a quien era considerada hasta hace poco su sombra y una de las pocas personas en las que más confiaba: la actual canciller, Laura Sarabia. La joven politóloga, clave en las labores logísticas de su campaña en 2022, ha sido desautorizada públicamente en dos ocasiones por el mandatario y en momentos determinantes para las relaciones internacionales de Colombia. Que un presidente le ponga freno de mano a su canciller delante de todos no solo es poco usual, sino que claramente es una señal de que las cosas no están bien.

Gustavo Petro no solo desautorizó a Laura Sarabia, ahora también ejerce como canciller. Estas son las razones

Según algunas versiones, Petro no ha mantenido a Sarabia en el Gobierno por un gesto de gratitud o por su conocimiento diplomático, sino por la información sensible que ella tiene en sus manos. | Foto: Juan Diego Cano-presidencia

“Que caiga quien tenga que caer y que caiga pronto, porque este país no aguanta más robo de recursos en la salud”, advirtió Leal en respuesta a Sarabia. Ese choque, según testigos con los que conversó SEMANA, fue un punto de quiebre en la relación entre la canciller y Petro.

De México a la cancillería

En octubre del año pasado, la relación entre Petro y Sarabia se fracturó de forma definitiva cuando el presidente tomó la decisión de sacarla del palacio presidencial. Petro sabía que no podía retirarla por completo del Gobierno, porque, en últimas, se trata de una persona que estuvo a su lado, a cada instante, en la pasada campaña presidencial y que tiene información privilegiada de lo que han sido los últimos cuatro años de su vida pública y privada.

Según algunas versiones, Petro no ha mantenido a Sarabia en el Gobierno por esa cercanía, por un gesto de gratitud o porque considere que ella tenga un amplio conocimiento en materia diplomática, sino porque es consciente de la información sensible que está en sus manos.

Testigos de lo que viene ocurriendo dicen que el presidente cree que Sarabia no está respondiendo a los intereses de su “gobierno de izquierda”, sino que actúa según sus propósitos personales. | Foto: Twitter de Laura Sarabia

En el gabinete, hacia mediados del año pasado, Sarabia había generado resquemores. Funcionarios se quejaban en privado porque consideraban que ella actuaba como una barrera de acceso a Petro y, en ocasiones, no pasaba al presidente al teléfono en momentos de urgencia. De acuerdo con fuentes consultadas, se tomaba atribuciones que no le correspondían. Varios de los exministros expresaron públicamente esa molestia. “Es joven, eficiente, pero sí creo que se le están asignando muchas responsabilidades para las cuales no tiene ni la formación ni la experiencia, pero son decisiones que el presidente toma”, dijo en su momento Cecilia López, exministra de Agricultura.