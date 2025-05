Parece que la relación entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su canciller, Laura Sarabia, no atraviesa un buen momento.

“Ahí citaron a la Comisión Asesora, no, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados”, dijo Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro volvió a desautorizar a la canciller Laura Sarabia: “Ahí citaron a la Comisión Asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/baSfRoKxzb

De la misma manera, expresó: “Pondremos problemas que hay vigentes, porque China tiene un déficit, o más bien un superávit comercial, nosotros un déficit, por 14 mil millones de dólares anuales. Eso nos lleva a una pobreza. Y no quiero que China sea productora de la pobreza”.

“Por tanto, la balanza comercial tiene que equipararse, sea con inversiones de ellos en Colombia, sea comprando cosas de Colombia. Y de eso vamos a hablar. Porque yo no hablo en contra de los intereses del pueblo. Y entonces el traidor llega y dice: ‘Es que me tocó hablar porque el presidente se quedó callado’. ¿Cómo así? ¿Eso es prueba de qué?, ¿acaso el presidente tiene que estar despierto después de 24 horas y cambiando los horarios?”, dijo.

También indicó: “Pues yo hablé con Xi Jinping, no sea mentiroso (haciendo referencia a Álvaro Leyva), y no le gustó algo que dije, tengo que confesarlo, un error por creer en la canciller. Porque yo fui a hacer un acuerdo de la Ruta de la Seda. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora?, acuerdo de intención. Próximos gobiernos verán si de intención pasa a la realidad”.

No es la primera vez que Petro desautoriza a Sarabia; en meses anteriores, no le gustó que publicara un trino felicitando la victoria de Daniel Noboa como presidente reelecto en Ecuador. De hecho, luego publicó un trino pidiendo que se revelaran las actas de las mesas de votación en el vecino país; en esa oportunidad, Gustavo Petro no reconoció la victoria de Noboa.