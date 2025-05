En medio de un evento público, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a la segunda carta que reveló su excanciller Álvaro Leyva. En su discurso lanzó varios sablazos contra el exfuncionario.

En su intervención, arremetió contra Leyva tildándolo de “viejo loco”, afirmando a su vez que existe un complot en su contra.

“Estando en esto, estando en estas, en la lucha por la consulta popular, ha venido un segundo ataque que debo explicar y hay que ponerle atención, porque va a fondo como una daga mortal, va a matar”, dijo Gustavo Petro.

Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

De la misma manera indicó: “No es un chisme por ahí, de un viejo loco que por rabia, porque dice que quería hablar conmigo y yo nunca supe que quería hablar conmigo. Lo echó la Procuraduría, yo que culpa tengo, pero me la está cobrando a mí. Pero no son las locuras de un viejo loco, decrépito, que está sacando la herida, que no pudo seguir siendo canciller o su hijo”.

El presidente Gustavo Petro respondió segunda carta de Álvaro Leyva: “Locuras de un viejo loco decrépito que está sacando la herida”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/p7zaFxXhHq — Revista Semana (@RevistaSemana) May 6, 2025

“Debe saberse, porque la culpa no la tiene el viejo; lo que ha salido en el día de hoy no es un chisme, es un complot y no es nacional el complot. No es de colombianos, aunque haya colombianos y, por tanto, es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia y a la democracia y a la libertad de los colombianos”, avanzó el mandatario colombiano.

También señaló: “No solamente para defenderme yo como persona. Y es que las cosas que va supuestamente denunciando —que cualquier periodista con dos dedos de frente debería ver— pues qué absurdo como son pruebas de que drogadicción. Yo soy revolucionario, no me dejo esclavizar, a veces tengo hasta problemas con las mujeres, por eso en mi vida personal —me voy a meter en camisa de once varas—”.

Álvaro Leyva. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Pero dicen que Benedetti me chantajea porque entonces yo iba fiestas y yo no sé qué pasa. Pero nunca hay una fiesta con Benedetti, nunca en la vida. Y voy a confesar la verdad, le tengo miedo a las amigas que invitan. Me disculpa Benedetti”, subrayó.

Y aseguró en su discurso en el evento de movilización de aprendices del Sena, en la Plaza de Armas: “Yo no me meto más en eso, pero soy prudente. Entonces, bueno, y así se vuelven como verdades; ese es Goebbels, el asesor en comunicaciones de Hitler, que terminó matando a sus hijos envenenándolos, a su esposa y a él mismo porque no pudo soportar la derrota de Hitler; era un perrito faldero —me disculpan los perritos— de Hitler”.