Segunda carta de Álvaro Leyva contra Petro desata la ira petrista: “Sapo, lagarto resentido”

"Me da tristeza como Leyva decide terminar su vida política (...) Si esto es mentira, todo mundo lo mirará como traidor, como un sapo. Cuando estaba mamando teta del Estado callaba, y cuando lo echan, denuncia": @alejoocampog

“Cuando lo sacan del cargo sí se acuerda de una cantidad de hechos que supuestamente él vio. (…) Si esto es mentira, todo el mundo lo mirará como un traidor, como un desleal. Y si es verdad, lo mirarán como un soplón, como un sapo al que no se le puede confiar nada”, comentó.

Ocampo cuestionó que pese a que Leyva sabía supuestamente todo lo que estaba pasando, no fue capaz de denunciarlo cuando estaba al interior del Gobierno. “Cuando estaba mamando teta del Estado, entonces callaba”, dijo.

Petro no se quedó callado y respondió duramente a Leyva. | Foto: Presidencia

“Es la carta de un lagarto resentido, de la vieja política y uno no puede jugarle a eso. A mí me aterra porque es una gran deslealtad con todo el mundo (…). Debió retirarse, pero no puede decir que todo está mal después de que lo echan”, añadió.