Álvaro Leyva destapa “vergüenza” vivida con Petro en Alemania: “Algo le está pasando a su presidente”

“Deploró usted la caída del Muro de Berlín, uno de los hechos de mayor trascendencia del siglo XX por ser el símbolo fundamental del triunfo de la democracia en Occidente y el paso de mayor importancia hacia la reunificación alemana”, señaló sobre el particular el exjefe de la diplomacia colombiana.

De acuerdo con el exdiplomático, los comentarios hacia él, por cuenta de las palabras del presidente Petro, no se hicieron esperar. “‘Algo le está pasando a su presidente’, me comentó sorprendido el ministro federal presente, mi equivalente. En calzas prietas me vi para sacarlo usted al otro lado. Gran vergüenza sentí”, agregó Leyva.