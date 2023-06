Le llueven críticas a Petro por lamentar la caída del muro de Berlín: “Anhela el modelo comunista arbitrario, corrupto y violento”

El presidente Gustavo Petro desató una controversia en medio de su visita oficial a Alemania, país en el que adelanta una agenda de trabajo enfocada en la transición energética. En una conferencia en la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, el mandatario lamentó la caída del muro de Berlín.

“Creo que hoy después de una gran noche neoliberal, de neoconservadora, dicen otros, que por décadas, tres o cuatro décadas, que ha dominado el mundo, fundamentalmente a partir de este lugar geográfico del derribo del muro de Berlín”, sostuvo Petro, reflexionando sobre la política mundial.

La caída del muro de Berlín, para los alemanes, significó la unión del país dividido entre un sector occidental y otro oriental, controlado por el régimen socialista de la Unión Soviética. Varios políticos y figuras colombianas manifestaron su indignación por las palabras del presidente Petro en territorio alemán.

Uno de los primeros fue el senador Miguel Uribe, quien le recordó al presidente el significado de la caída del muro.

Petro lamenta caída del muro de Berlín y desprecia la democracia liberal y la libertad.



De modo que el presidente anhela el modelo comunista arbitrario, corrupto y violento que durante años sólo repartió muerte y dolor.



“Petro lamenta caída del muro de Berlín y desprecia la democracia liberal y la libertad. De modo que el presidente anhela el modelo comunista arbitrario, corrupto y violento que durante años solo repartió muerte y dolor. Defendamos la libertad y la democracia”, manifestó el parlamentario en Twitter.

El excandidato Sergio Fajardo también se pronunció al respecto, asegurando que se trata de un hecho “paradójico”, comparándolo con la realidad colombiana.

“Ir a Alemania a lamentar la caída del muro de Berlín es como venir a Colombia a aplaudir a quienes prometen hacer trizas la paz. Paradójico, por decir lo menos: efervescencia tropical”, publicó.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, calificó de “vergüenza” lo dicho por el mandatario.

“Lamentar la caída del muro de Berlín no es solo un desconocimiento histórico profundo, sino una vergüenza de cara al avance de la humanidad frente a la opresión, el abuso y la tiranía. ¡Qué pena, en serio!”, dijo en redes sociales.

La senadora María Fernanda Cabal también rechazó lo dicho por Petro: “Petro desde Alemania, añorando el muro de Berlín y desconociendo que fue gracias a la caída del muro que terminó la opresión comunista y se acabó con el fundamentalismo populista que tanto añora”.

Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, aseguró que no “hay nada que lamentar” de la caída del muro de Berlín.

“La caída del muro de Berlín trajo a los alemanes sometidos al régimen antidemocrático y fallido de la RDA a una era de gran prosperidad, libertades y derechos. No hay nada que lamentar por su caída. Todo lo contrario”, publicó.

La caída del Muro de Berlín trajo a los alemanes sometidos al régimen antidemocrático y fallido de la RDA una era de gran prosperidad, libertades y derechos.



El presidente Petro, desde Alemania, afirma que buscan sacarlo del poder: “Nos van a seguir atacando para derribar el Gobierno”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de esa agenda, participó en un encuentro con la comunidad colombiana en el Instituto Iberoamericano ubicado en Alemania y desde allí dio un discurso en el cual afirmó que buscan sacarlo del poder.

El jefe de Estado fue recibido en medio de aplausos y vítores, y posteriormente inició con sus declaraciones.

“Sin ese apoyo del pueblo nada sería posible. E indudablemente con un pueblo movilizado consciente en Colombia, en nuestra Colombia, todo será posible”, arrancó diciendo Petro.

Luego de que estallara un nuevo escándalo tras la muerte del coronel Óscar Dávila, quien se desempeñaba como coordinador de Protección Anticipativa de la Presidencia, el mandatario afirmó –desde suelo alemán– que está recibiendo ataques para tumbar al actual gobierno de izquierda.

“Yo creo que yo hablaba de Pedro Castillo (expresidente de Perú). No, ya pasaron la frontera. Nos van a seguir atacando, más y más, para romper la relación entre el Gobierno y el pueblo, para derribar al Gobierno. De eso no puede haber ninguna duda, pero la unidad entre el Gobierno y el pueblo, eso que mostramos allí un poquito en medio de una situación dramática de juntar militares e indígenas a buscar la vida, me parece un mensaje fundamental para la historia de Colombia”, dijo de manera enfática el presidente.

“Mi director nacional de inteligencia, que tiene que ser como el DAS, acabó su carrera de filosofía en una universidad de Fráncfort, Alemania. Creo que es el primer gobierno que pone un filósofo que estudió en Alemania para dirigir la inteligencia. Todavía creen que un filósofo estudiado en Alemania puede interceptar teléfonos y cosas de esas, pero el hecho es que indudablemente estamos ante un cambio”, puntualizó el mandatario de los colombianos.