Gustavo Bolívar habló sin filtro sobre Laura Sarabia y dijo qué tan ambiciosa es: “Tanto como para caer sola”

En la más reciente entrevista con SEMANA , Bolívar volvió a referirse a la canciller, asegurando que actualmente no posee el mismo poder que tenía en el inicio del Gobierno Petro y que parte de esto se debe a las ambiciones que demostró cuando estuvo al lado del jefe de Estado.

Al ser cuestionado sobre si Sarabia tenía el mismo poder de antes, Bolívar señaló: “No lo creo”, y aseguró que Armando Benedetti, con quien Sarabia ha tenido tantos problemas, “vino a reclamar su lugar y ya; con las disputas que tienen, demostraron que los dos no caben en el mismo lugar ”.

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) recalcó que el poder “está en la Casa de Nariño” y Sarabia ya no se encuentra en ese “círculo cercano a Petro”; confirmó que ella “perdió” ese poder por su ambición.

Bolívar insistió en que Sarabia “tenía una de las carreras más promisorias; la lanzaron, incluso, a la Presidencia. Cómo no se conformó con eso. Cómo no hizo una carrera limpia, tranquila, seguramente no para esta, pero sí para las próximas, hubiera sido presidenciable, pero tiene mucho cuestionamiento encima. Se está enredando la vida”.