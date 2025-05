Gustavo Bolívar le lanza ultimátum al Pacto Histórico: si no hay consulta, él no será candidato presidencial en el 2026

Gustavo Bolívar ya dejó oficialmente el Gobierno Petro y podrá anunciar en cualquier momento su aspiración presidencial. Sin embargo, una candidatura está ligada directamente al Pacto Histórico donde en este momento hay más dudas que certezas sobre los certámenes electorales del 2026.

El exdirector del DPS es el único de la izquierda que puntea en las encuestas, pero sectores afirman que él no tiene el “guiño” de la Casa de Nariño y que por esa razón no sería el aspirante presidencial del Pacto Histórico.

En la entrevista exclusiva con SEMANA, Bolívar habló sobre este tema y dejó clara su postura porque en este momento él sabe que no hay un panorama claro de cara a las presidenciales del próximo año.

“Tengo una condición, y es que los candidatos del Pacto Histórico que no salen favorecidos en las encuestas se están moviendo para que el candidato o la candidata sea elegida a dedo. Yo no le jalo a eso. Si no hay una consulta, no le jalo porque estaría militando en un movimiento que no es democrático. Si me invitaron a la política fue a profundizar la democracia. Caer en las mismas prácticas de los partidos que hemos criticado, como el Liberal, el Conservador, el que diga Álvaro Uribe y venga yo lo pongo, no. Eso no es un movimiento democrático y a mí no me interesaría estar en un movimiento antidemocrático”.

En ese orden de ideas Bolívar esperará unas semanas a que haya acuerdos internos y se defina cuál será el mecanismo de elección para tener un candidato único.

“Y no puede ser distinto a la consulta, porque ya se están moviendo con un pretexto muy chimbo y es que dicen que como Bolívar va sobrado en las encuestas, para qué se meten en la consulta si yo les gano. No. Hagan las cosas bien, como una buena campaña y buenas propuestas, y ganen. Por otro lado, dicen que Gustavo Bolívar está inflado por la derecha. Yo les respondo: si estoy inflado, ¿por qué les da miedo la consulta? Si estoy inflado, sencillo, me ganan", reiteró.

En ese momento es que Bolívar lanza un ultimátum al Pacto Histórico y advierte que si no hay consulta presidencial renuncia a ese movimiento. “Sí, y a la Colombia Humana”.

Eso significaría que Bolívar se quedaría sin partido político, pero aclaró que eso no le importa porque se dedicaría a otros asuntos personales. “Me voy a escribir, vuelvo a mi vida anterior, no tengo ambiciones aquí, pero sí quiero que las decisiones las tome la gente, el pueblo, las bases”.

Gustavo Bolívar; Pacto Histórico | Foto: Juan Carlos Sierra / Colprensa

Lo que tiene claro es que si no hay una consulta en el Pacto Histórico no será candidato presidencial por firmas ya que “tampoco seré obstáculo para que el Pacto no gane la presidencia en 2026. No quiero ser el culpable, porque fácilmente uno podría decir: “Me voy aparte, recojo firmas y monto una disidencia”. No. Sencillamente, me decepciono totalmente de la política, entiendo que llegué a un movimiento igual al que combatí en mi juventud. Recuerden que vengo de las juventudes del Nuevo Liberalismo".

Además, el exdirector del DPS sabe que existen diferencias con algunos sectores del Pacto Histórico que en política son normales, pero que en medio de una contienda presidencial pueden profundizarse.

“Conecto con las bases, esa es mi conexión, pero con la dirigencia, cada una tiene sus intereses, es normal, válido. Tiene que haber unas reglas de juego democráticas, pero si empiezan a hacerle el esguince a la consulta solamente porque yo estoy sobrado, no me parece democrático. En esos escenarios ellos no ven posibilidades y por eso me quieren cerrar el paso”.