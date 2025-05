Las novatadas del Pacto Histórico en el Congreso podrían generar que se repita la historia de la Alianza Democrática M-19 y la bancada se reduzca en el 2026

Dicho de otra forma más coloquial, los petristas le dieron papaya a la oposición, que notó de inmediato que no tenían los votos para ganar y cerraron el registro en menos de tres minutos, en una decisión polémica, pero válida. Según el reglamento del Legislativo, hay hasta 30 minutos para adelantar una votación y será potestad del presidente de la corporación el momento de cerrarla, y como ya había 96 votos, 49 por no y 47 por el sí, se tomó la decisión.

En realidad, el error fue de Martha Peralta y de los congresistas del Pacto Histórico, que no cuidaron los votos ni garantizaron que todos los senadores estuvieran para la votación, algo fundamental en la labor parlamentaria y que aprende cualquier novato al pisar el Capitolio Nacional.

Son pocos los que en el Pacto tienen el perfil para estar en el Legislativo, y son los mismos que pusieron votos a las listas, pero la mayoría llegó gracias a Gustavo Petro, así no lo reconozcan. El petrismo ha pasado por polémicas como la de una congresista que fuma todos los días marihuana, la de no saber cómo se firma una proposición (propuesta legislativa), afirmar que los colombianos trabajan más de “60 horas al día”, no diferenciar un proyecto de ley con un acto legislativo, señalamientos de clientelismo, inasistencias, promover la reelección de Petro, falta de diálogo con los ministros y creer que los votos de Petro son los de ellos.