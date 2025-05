Revelan video de cómo actuó Richard Fuelantala cuando más lo necesitó el Gobierno Petro con su voto en la consulta popular

“No hubo garantías en la votación de la consulta popular. Aquí está claro que hubo un fraude por parte de la mesa directiva , que todo estaba amañado porque tenían claro que no iban a proteger los derechos de los trabajadores de nuestro país”, dijo la congresista en respuesta al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sostuvo en una entrevista con la emisora Blu Radio que no daba crédito a que ella no estuviera presente por andar en un salón de belleza.

“Aquí no pueden decir que no alcancé a votar, no alcancé a llegar al recinto porque estaba en un salón de belleza. No, señores, eso es ruin, eso es machista, eso es bajo. Yo al secretario le había dejado la constancia de mi retiro del recinto y en tres minutos no alcancé a llegar a votar”, agregó Peralta.