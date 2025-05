Este senador del Pacto Histórico asegura que no hubo fraude en la votación de la consulta popular

Frente a esas declaraciones, el senador Flórez fue enfático en declarar que él no respalda la tesis de un fraude: “Yo no he mencionado en ningún momento, por ejemplo, la palabra fraude porque no fui testigo de ninguna acción que pudiera demostrarlo. Pero sí creo que se hicieron algunas jugadas políticas que, aunque válidas dentro de la dinámica del Congreso, le restan legitimidad y transparencia al proceso”, explicó en entrevista con El Tiempo.