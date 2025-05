Petro, con foto de la espada de Bolívar, revela movimiento por hundimiento de la consulta popular: “Me reuniré con el cabildo popular”

En uno de los más recientes mensajes, el jefe de Estado anunció el primer movimiento en respuesta a la determinación de la Plenaria del Senado: “Ahora con tranquilidad, pero sabiendo que los derechos no se mendigan, le corresponde al pueblo reunirse en cabildo en todos los municipios de Colombia , y tomar la decisión que corresponde a la respuesta del senado de la República”.

“Personalmente, me reuniré con el cabildo popular de la ciudad de Barranquilla. Allí escucharé la decisión popular como jefe de las fuerzas militares de Colombia y presidente legítimo de la República y acataré la decisión de los cabildos populares de todo el país. Ni los derechos se mendigan, ni se acalla al constituyente primario”, anotó Petro.

En otro de los mensajes arremetió en contra del proceso de votación de la consulta: “Aquí el secretario del Senado tacha un voto por el SÍ y no deja votar a los que seguían, no dejó votar a la senadora Martha Peralta. Efraín Cepeda no acepta la apelación que es obligatoria y se consuma el fraude contra el pueblo”.