El presidente Gustavo Petro solicitó al Senado volver a votar la consulta popular: ¿propuesta inviable?

Aunque la iniciativa del presidente motiva a distintos sectores del petrismo, no es viable jurídicamente porque el Congreso ya se pronunció frente al tema y negó el mecanismo democrático impulsado por el gobierno.

Petro, durante su intervención, agregó: “Como jefe de las Fuerzas Militares y policiales del país, la orden es no levantar una sola arma contra el pueblo ”.

Pidió no callarse y cuidar los edificios de Colombia. “Que no haya violencia, le solicito al pueblo no ejercer violencia contra ningún vidrio, contra ninguna persona”, añadió.