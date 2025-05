En medio de la logística que implica su salida del cargo, Gustavo Bolívar anticipó que no hablará mal del presidente Gustavo Petro, tal como ha venido ocurriendo con algunos funcionarios cuando quedan por fuera de la Casa de Nariño.

“No saldré a hablar mal del presidente como lo han hecho varios ministros y exfuncionarios. Lo que me pareció mal y lo que no me gustó lo dije mientras fui funcionario”, afirmó.