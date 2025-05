Sin embargo, y como quedó en evidencia con las palabras de Petro durante un evento en Tibú, Norte de Santander, el 9 de mayo, al presidente no le cayó tan en gracia la renuncia de Bolívar para aspirar a la Presidencia.

Cuando el exdirector del DPS tenía que intervenir en dicho evento, fue el mismo Petro el que rompió todo el protocolo para decirle, públicamente, que él no tenía por qué estar ahí, ya que, si había renunciado, debía irse. Bolívar presentó su dimisión del cargo el pasado 29 de abril.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, porque ya los que renunciaron, renunciaron; no se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncie porque tiene una aspiración, ya se va”, dijo Petro, quien además señaló que había que buscar rápidamente al reemplazo de Bolívar, pues era esa persona la que debía estar presente y pronunciarse en los eventos oficiales.