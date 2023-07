Gustavo Bolívar, quien será candidato a la Alcaldía de Bogotá, invitado como comentarista en el Canal Institucional este 20 de julio

#20JPorLaSoberanía He sido invitado a comentar el discurso del señor Pte Gustavo Petro en la instalación del Congreso de la República. Por el Canal Institucional. Invitados todos y todas. Estamos en vivo. pic.twitter.com/RF2Q2iwMb0

Aunque algunos críticos han cuestionado que el exsenador, hoy con intereses políticos, aparezca en un canal público, Bolívar, legalmente, puede hacer parte de dicha transmisión porque hoy no es oficialmente candidato a la Alcaldía de Bogotá. De hecho, aunque en el Pacto Histórico confirmen su aspiración, él no ha tomado la decisión definitiva y no la ha hecho pública.