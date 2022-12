Gustavo Bolívar responde si aspirará a la Alcaldía de Bogotá: “Sé que hay grandes posibilidades de llegar al cargo”

El 29 de octubre de 2023 se llevarán a cabo las elecciones regionales en Colombia y, desde ya, han comenzado a sonar algunos políticos para aspirar a los principales mandatos. No en vano, la recomendación del presidente del Senado a falta de dos días para Navidad: que los congresistas que quieran lanzarse como candidatos a los próximos comicios, deberán renunciar antes del 30 de diciembre.

Uno de los nombres que, por ejemplo, sonó para reemplazar a Claudia López como mandatario de Bogotá fue el de Gustavo Bolívar, uno de los senadores del Pacto Histórico con mayor visibilidad. Bolívar encabezó la lista cerrada en las elecciones legislativas del 13 de marzo.

Fue tanta la especulación, que el senador, uno de los principales defensores del Gobierno del presidente Gustavo Petro, tuvo que salir a responder si aspirará a la Alcaldía de Bogotá. Sus palabras, no obstante, fueron ambiguas: aunque sustentó durante 8 minutos en un video por qué no se lanzaría para este cargo, no descartó que cambie de posición.

“No es cierto que yo haya pasado la renuncia, ni que esté en estudio. Es una situación muy difícil para mí, porque de un lado tengo el apoyo de muchas personas, incluidos mis jefes políticos, la base, mis compañeros, y, por otro lado, tengo una apremiante situación financiera que me obliga a regresar a mi trabajo anterior, es decir, hacer mis libretos, mis películas y mis series”, comentó.

Bolívar, sin embargó, considera que de jugársela por la Alcaldía de Bogotá tiene opciones considerables de ganar en las urnas. ¿Por qué? Por la gente que mueve y la manera en que ha gobernado el Pacto Histórico, según él.

“Cuando yo anuncié que me iba a retirar del Congreso, no pensé que ser congresista me iba a inhabilitar para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, en estos momentos sigo recibiendo muchos apoyos, mucha gente que me quiere apoyar para la Alcaldía. Sé que hay grandes posibilidades de llegar a ese cargo porque pertenezco al Pacto Histórico, que está gobernando bien. Creo que las actuaciones de Gustavo Petro han disipado las dudas en el manejo económico, en el respeto por la prensa, la oposición, la libre empresa, que lo pone en otro marco de más credibilidad frente a la ciudadanía”, expuso el senador.

“Pero mi situación no da para que yo me retire del Congreso y pase a la alcaldía, sería empeorar las cosas. Yo entiendo que un congresista de repente puede tener un fin de semana libre. En la alcaldía, por las experiencias que he conocido, sé que se requiere casi de tiempo, completo veinticuatro siete, entonces espantaría mis pocas posibilidades de volver a l trabajo anterior”, agregó.

Gustavo Bolívar además expresó su intención de compartir más con su familia, a la que ha dejado descuidada por su activismo político.

“Hay otras cosas de tipo personal. Yo, por ejemplo, he descuidado muchos aspectos familiares, he descuidado mi autocuidado, y uno, aunque no lo crean, no es por sacar en cara, uno sacrifica muchas cosas por la gente, por sus sueños, por un país en paz y próspero. Pero también uno tiene que cuidarse, quiero dedicarme a mí mismo, volver a cultivar la amistad de mis hijos, ya tengo nietos y no he compartido con ellos”, afirmó.

Para concluir el video, Bolívar dejó claro que hoy no es candidato a la Alcaldía de Bogotá. Próximamente, quizá sea otra su determinación. “No es cierto que yo sea candidato, no sé qué vaya a pasar mañana, de repente me convencen. Pero hoy mi convicción está en salir a arreglar mis problemas para salir a velar por mi salud, seguir trabajando en la política, prepararme más”, comentó.