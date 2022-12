Desde la cárcel de Itagüí, el exparamilitar Hernán Giraldo pide pista en la paz total que ofrece el gobierno del presidente Petro

El exjefe del extinto Bloque “Resistencia Tayrona” de las AUC, Hernán Giraldo, alias El Patrón, rompió su silenció para enviarle un mensaje al Gobierno y pedir pista en el proceso de paz total que les ha ofrecido el Gobierno nacional a los actores armados en el país.

“Reitero mi compromiso y el de mi familia en el apoyo a conseguir una paz estable para la Sierra Nevada de Santa Marta. Quiero aprovechar para mandarles un saludo de Navidad y próspero año nuevo y que el próximo año podamos sentarnos a construir paz definitiva para la Sierra Nevada. Es mi deseo que se dé una paz total. Todos la merecemos”, sostiene en su comunicado Giraldo.

En su comunicación el exjefe paramilitar recuerda que lleva 17 años privado de la libertad, tras someterse a la desmovilización voluntaria y pagar una condena en los Estados Unidos por narcotráfico.

Hernán Giraldo admite que algunos de sus familiares cercanos están o han estado privados de la libertad por pertenecer a grupos armados ilegales y aclara: “Ellos tomaron decisiones equivocadas en su momento y están respondiendo por esos hechos. He pedido a mi familia, como padre, alejarse de toda situación de problemas. Muchos ni siquiera viven en la región y otros son trabajadores como cualquier otra persona”.

En el comunicado, el exjefe paramilitar revela que él o su familia no forman parte del grupo de autodefensas que se encuentra activo en esa región.

“El grupo armado las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, tiene su propia línea de mando y ni yo, ni ningún miembro de mi familia hacen parte de esa cúpula. Lo que no quiere decir que personas que en algún momento trabajaron para mí, no estén involucrados en esa organización. Las responsabilidades son individuales”, sostiene Giraldo.

En uno de los puntos más llamativo de su comunicado, Giraldo niega que esté interesado en promover o participar candidatos en la próxima contienda electoral.

“No es cierto que esté impulsando un partido político. Yo soy campesino, las personas que hacen parte de estas autodefensas también lo son. No somos políticos, no pensamos como políticos y no sabemos nada de política. Mi accionar ni antes ni ahora ha sido la política, de igual manera, desmiento que la señora Emilse Giraldo, quien es una reconocida líder social de la región de Guachaca sea mi sobrina, ni siquiera es familiar mío. Hay muchos Giraldo que nada tienen que ver conmigo, porque este apellido es muy popular. Tampoco, Mario Giraldo, asesinado junto a alias Chucho Pachenca, no era ni mi sobrino, ni mi hijo, ni mi primo. No era familiar mío”, señala el exparamilitar.

Hernán Giraldo reitera que tiene un compromiso con la paz, con la verdad y la reparación y por la no repetición.

“Soy consciente de lo que implica un Proceso de Paz y las dificultades que hay que sortear para que se dé todo. No tengo nada que perder, no tengo riquezas, todo me lo han quitado y solo deseo volver a la sierra para trabajar por una muy anhelada paz”, puntualiza Giraldo.

El tenebroso pasado de Giraldo

Alias taladro, El Viejo o El Señor de la Sierra, como es conocido el exjefe paramilitar del denominado Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, Hernán Giraldo Serna, fue acusado formalmente como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento, trata de personas, aborto y tortura en persona protegida.

Según la investigación de la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido posterior a su desmovilización y acogimiento al proceso de Justicia y Paz dispuesto para los integrantes de las organizaciones paramilitares.

“Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos acusó formalmente al exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, cabecilla del mal denominado ‘Bloque Resistencia Tayrona’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento, trata de personas, aborto y tortura en persona protegida”, indicó el ente acusador en un comunicado.

Ante la posibilidad de prescripción del delito de violencia sexual por los que está siendo judicializado el exjefe paramilitar, el ente investigador declaró delito de lesa humanidad la conducta de violencia sexual que habría sido perpetrada por parte de Giraldo Serna durante su instancia en la cárcel Modelo de Barranquilla y otras dos en Antioquia entre febrero de 2006 y mayo de 2008. De esta manera, este delito es considerado como imprescriptible.

“Las evidencias recaudadas por la Fiscalía General de la Nación señalan que, al menos, cuatro menores de edad habrían sido instrumentalizadas e ingresadas mediante engaños a centros de reclusión ubicados en Antioquia y Atlántico, donde estuvo privado de la libertad Giraldo Serna”, dice el documento.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía, las víctimas son todas menores de 14 años, y habrían sido abusadas sexualmente por Giraldo. El material probatorio recaudado permitió establecer que una de las agredidas quedó en embarazo, al parecer, producto de los abusos atribuidos a Giraldo; quien también habría dado la orden de hacer abortar a la menor.

