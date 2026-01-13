Confidenciales

Gustavo Petro increpa a un periodista así: “¿Usted cree que soy tan estúpido?"

El presidente le pone preguntas en ese tono a un reconocido analista que señala que Nicolás Maduro podría contar cosas de su campaña presidencia. “¿Es que no sabe cómo funciona la inteligencia cerebral?"

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 11:03 a. m.
El presidente, Gustavo Petro, observando su celular, en la Casa de Nariño, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, observando su celular, en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro soltó en la madrugada de este martes, 13 de enero, múltiples trinos. El mandatario comenzó el año, tras este puente de reyes y la movida semana tras la extracción de Nicolás Maduro de Caracas, agitando la bandera del salario mínimo y la emergencia económica.

El analista económico Mauricio Reina compartió una noticia y comentó: "Lo cierto es que Nicolás Maduro guarda secretos que podrían sacudir la región: desde la posible financiación de la campaña de Gustavo Petro, lo que alteraría el entorno político doméstico, hasta revelaciones que involucran a diversas figuras de la política regional. Por ahora, es una excelente noticia el inicio de la liberación de presos políticos".

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

Petro le contestó así: “Señor Reina, ese es su periodismo. ¿Usted cree que soy tan estúpido de querer ser presidente financiado por otro presidente? Pone usted la palabra posible, solo para calumniarme? ¿Es que no sabe cómo funciona la inteligencia cerebral?”.

