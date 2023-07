Hollman Morris abre la puerta a ser candidato a la Alcaldía de Bogotá: “El 29 de julio cierran las inscripciones”

En la publicación, Morris señaló que estuvo recientemente en Países Bajos acompañando a su hija en su graduación. Posteriormente, manifestó que aún no se ha posesionado en el cargo de subdirector de televisión del Sistema de Medios Públicos, RTVC, en el que fue designado semanas atrás y recordó que el próximo sábado 29 de julio cierran las inscripciones a la Alcaldía de Bogotá, cargo al que aspiró hace cuatro años.

“Para todos quienes están preguntando por mi futuro político y profesional, les quiero contar: Acabo de pasar unas vacaciones maravillosas con mis hijos, acompañando el grado de mi hija en Ámsterdam. Aún no me he posesionado en RTVC y en el tema político, hasta el 29 de julio se cierran las inscripciones a la alcaldía de Bogotá”, señaló Morris.