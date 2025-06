Iván Name, recluido en La Picota, sigue recibiendo casi 50 millones de pesos de honorarios del Congreso

Aunque esté recluido en la cárcel La Picota, Iván Name, expresidente del Senado, sigue vinculado administrativamente con esta corporación, por lo que aún obtiene algunos beneficios. Uno de ellos es el salario y a su cuenta todavía le consignan los cerca de 50 millones de pesos que devengan los congresistas. Asimismo, su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) recibe los pagos habituales, y las camionetas blindadas continúan asignadas a su nombre. La captura de Name se produjo el 7 de mayo por su vinculación al escándalo de corrupción de la UNGRD, pero los trámites para desvincularlo no han culminado. La Corte Suprema de Justicia debe certificar que la providencia de la medida de aseguramiento está en firme para que la Comisión de Ética del Senado proceda con el acto administrativo que deje en firme la suspensión.