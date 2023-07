Jorge Colmenares, concejal de Bogotá, renunciará al Centro Democrático y no volverá a aspirar al cabildo distrital

Colmenares llegó al cabildo distrital con 24 años, por lo que siente que debe seguir preparándose para los retos que tiene por delante. “Con sentimientos de gratitud y nostalgia me permito informar a la opinión pública que, después de 3 años y medio como concejal de Bogotá, he tomado la decisión de no aspirar a un nuevo periodo y no presentar mi nombre a las elecciones del próximo 29 de octubre”, aseguró.