Confidenciales La advertencia de la Red de Veedurías por un millonario contrato en Cormagdalena

Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías de Colombia alertó sobre unas presuntas irregularidades que se podrían presentar en Cormagdalena con la adjudicación de un millonario contrato.

Según Bustos, todo se trata de se una adjudicación directa sobre un contrato de $90 mil millones por parte del director (e) que dejó el gobierno del presidente Iván Duque. Según la alerta, el proyecto ya tiene varios hallazgos fiscales por parte de la Contraloría General.

.¿Dragando recursos públicos? Director ENCARGADO -por Duque- de Cormagdalena Coronel(r) Germán Puentes pretende firmar convenio a 10 dlas de su retiro, por $90 mil millones con Findeter - a la cual la Contraloria @CGR_Colombia le encontró serios hallazgos fiscales- pic.twitter.com/YUsSfbOq2u — PABLO BUSTOS Abogados -Red de Veedurias de Col- (@pablobustossanc) December 16, 2022

“La posible irregularidad gravísima que estaría fraguando en Cormagdalena dirigida por el infausto coronel (r) German Puentes en calidad de encargado, pretende ya de salida siendo designado por el gobierno anterior la contratación por vía de un convenio interadministrativo 90 mil millones de pesos para terminar dragando no el rio Magdalena si no posiblemente los recursos del erario público. Se trata de un funcionario que esta de salida que demanda una titularidad en permanencia y que las modalidades de contratación se comparezcan con una convocatoria pública, es decir no de manera directa y menos con las innumerables irregularidades que se habrían presentado con el dragado del rio”, dijo Bustos.

Por esa razón, Bustos le pidió al presidente Gustavo Petro ponerle la lupa al tema para que se haga la contratación con el debido proceso y de manera pública.