Confidenciales La arremetida de Sergio Fajardo contra Petro por propuesta de “perdón social”

“Para quienes quieren un cambio, pero no están dispuestos a tragarse el sapo de concederles ‘perdón social’ a los corruptos, los invito a unirse a mi campaña. No vamos a permitir un Pacto de La Picota en Colombia. Súmate”. De esta manera, el candidato presidencial Sergio Fajardo criticó nuevamente en su cuenta de Twitter la propuesta del candidato Gustavo Petro de aplicar en Colombia lo que califica como “perdón social”.

“Colombia está llena de víctimas de esos corruptos. Víctimas que no tienen voz, que no se reconocen, que no han sido reparadas”; dijo Fajardo en el video publicado en Twitter este jueves.

Para quienes quieren un cambio, pero no están dispuestos a tragarse el sapo de concederles 'perdón social' a los corruptos, los invito a unirse a mi campaña. No vamos a permitir un Pacto de La Picota en Colombia. Súmate 👉🏽 https://t.co/dQ9B3f9lSO #ConFajardoNoTragamosSapos pic.twitter.com/QpU0kRR4qT — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 14, 2022

La idea ha generado todo un revuelo. Muchos han interpretado como un indulto que tendrían los corruptos, luego de que se conociera que su hermano Juan Fernando Petro se reunió con Iván Moreno, en la cárcel La Picota, y por unas declaraciones que dio el candidato.

Sergio Fajardo aseguró que hasta hace poco se enteró de lo sucedido y cuestionó que el propósito del encuentro sería buscar votos de esos sectores que llevaron al desfalco a la capital del país con el ‘carrusel de la contratación’.

“Llevo tres días de gira por el Eje Cafetero. Y en medio de esta correría me entero que el hermano de Gustavo Petro va a la cárcel para hablar con Iván Moreno, gran corrupto de nuestro país, y supuestamente la explicación es que es el perdón social, carreta, es buscando votos con corruptos”, aseguró Fajardo.