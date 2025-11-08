CONFIDENCIALES
¿La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, participó en política?
Se habla de una reunión con delegados de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal y otros sectores.
En el Partido de la U hay una profunda división por una supuesta asistencia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a una reunión de partidos en la que se habló de las reglas de juego para la campaña presidencial de 2026.
Allí estuvieron delegados de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal y otros sectores. Algunos de los asistentes afirmaron que Toro hizo presencia, pero que no hay registro fotográfico y eso generó que La U expidiera un comunicado afirmando que nadie de esa colectividad acudió a dicho encuentro político.
Si fuese cierto que Toro asistió, sería una clara participación en política por ser funcionaria pública. Hay quienes dicen que desde distintos sectores instaurarán quejas en la Procuraduría.