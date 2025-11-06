Suscribirse

Partido de la U aclara que no participó en la cumbre que hicieron varios partidos de derecha: “no asistimos a dicho encuentro”

En el encuentro estuvieron los líderes del Partido Liberal, Centro Democrático y el Partido Conservador.

Redacción Semana
6 de noviembre de 2025, 1:22 p. m.
Clara Luz Roldán y Alexander Vega
Clara Luz Roldán y Alexander Vega dirigen el Partido de la U. | Foto: Partido de La U

En las últimas horas se llevó a cabo una reunión entre líderes de distintos partidos de derecha que analizan la posibilidad de hacer una alianza de cara al 2026.

El Partido de la U aclaró que no hizo parte de esas conversaciones, luego de algunas versiones que se generaron en ese sentido en las que se decía que supuestamente también habían estado allí.

“Ante las noticias que circulan en medios sobre la asistencia de la Dirección Colegiada del Partido de la U a una reunión de partidos políticos, nos permitimos aclarar que los directores del partido no asistimos a dicho encuentro”, aclararon.

Según dijeron, a la hora del encuentro, la Dirección Colegiada se encontraba en una reunión con la bancada de senadores configurando la lista de candidatos al Senado para las elecciones de marzo de 2026 y evaluando las alternativas presidenciales.

Los partidos se reunieron.
Los partidos de la derecha se reunieron y exploran una alianza. | Foto: SEMANA API

“Desconocemos el origen de estos reportes sobre nuestra asistencia, así como quien se pudo haber presentado en representación del partido en dicho evento”, aseguraron.

Desde el Partido de la U aclararon que por ahora no han definido si van a integrar alguna coalición de las que se están configurando en los distintos espectros políticos y rechazaron que se les vincule en cualquiera de ellas.

Contexto: Líderes del Partido Conservador, Centro Democrático, Partido Liberal y Cambio Radical se reunieron para hablar del 2026

“Respetamos los procesos que adelantan todos los partidos y solicitamos que se respeten nuestros tiempos, evaluaciones y deliberaciones internas para la toma de decisiones”, aseguraron.

En las últimas horas el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, había descartado que la colectividad vaya a hacer parte del Frente Amplio, la alianza de izquierda liderada por el presidente Gustavo Petro.

Congresista 2022
El senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, aclaró que no participarán del Frente Amplio. | Foto: Guillermo Torres /Semana

“El Partido de la U no va al Frente Amplio. El Partido de la U va a concentrarse en la conformación de sus listas y más adelante tomaremos decisiones presidenciales, por lo pronto nos interesa tener una bancada fuerte en el Congreso de la República y tener una bancada mucho más grande después del 8 de marzo”, aseguró.

Asimismo, aclaró que no hay posibilidad de que puedan darle el aval a Roy Barreras, a pesar de que se sabe que el candidato presidencial se ha acercado a algunos congresistas de ese partido, especialmente los que son cercanos al petrismo y han respaldado sus proyectos en el Congreso.

Por su parte, sobre la reunión que se conoció, se sabe que fue un encuentro en la casa de la senadora Nadia Blel, presidenta del Partido Conservador. Allí también estuvieron el expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal; el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo; y el director de Cambio Radical, Germán Córdoba.

