El senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, aseguró que la colectividad no estaría dispuesta a respaldar a un candidato que compita en el Frente Amplio de Gustavo Petro.

“El Partido de la U tomará decisiones. Hoy estamos concentrados en armar las listas al Congreso especialmente la del Senado de la República y construir las coaliciones y alianzas regionales para las listas a Cámara de Representantes en todo el territorio nacional”, aseguró Deluque.

El congresista dijo que, por ahora, están concentrados en ese propósito por lo que no han definido el candidato que los vaya a representar, lo que está claro es que no participarán en el Frente Amplio.

Alfredo Deluque senador por el Partido de la U Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres /Semana

“El Partido de la U no va al Frente Amplio. El Partido de la U va a concentrarse en la conformación de sus listas y más adelante tomaremos decisiones presidenciales, por lo pronto nos interesa tener una bancada fuerte en el Congreso de la República y tener una bancada mucho más grande después del 8 de marzo”, agregó el congresista.

El senador Alfredo Deluque afirmó que el Partido de la U no participará del Frente Amplio y que no avalará a ningún candidato para esa consulta. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/pPNlSR6PPt — Revista Semana (@RevistaSemana) November 5, 2025

Deluque aclaró que no habría posibilidad de darle el aval a alguien que vaya a participar de esa consulta, por lo que descartó de tajo que la colectividad pueda llegar a respaldar a Roy Barreras.

En los últimos días, se había hablado de los acercamientos que ha tenido el expresidente del Senado con esa colectividad en la que alguna vez militó, sin embargo, esa posibilidad no cabría por ahora.

Deluque insistió en que por ahora seguirán su proceso interno para definir los candidatos y las listas que presentarán el próximo año al Congreso.

“Nosotros no vamos a consulta. El Partido de la U no tiene candidato, entonces no tiene cómo ir a consulta con algún otro partido, entonces sencillamente nos concetraremos en el proceso Cámara y Senado, que es el que nos compete para el 8 de marzo, que son las elecciones”, dijo el congresista.

Deluque descartó que La U vaya a avalar a Roy Barreras. | Foto: Samantha Chavez

Deluque afirmó que primero definirán las listas al Congreso para ir a una consulta presidencial en la que puedan respaldar a un candidato que tenga la opción de llegar a la Presidencia, pero lo único claro es que no estarán en el Frente Amplio.

En La U hay toda una polémica porque el presidente de la Cámara de Representantes —hoy suspendido— Julián López propuso crear la Nueva U, una disidencia de la colectividad que se pueda acercar al petrismo y participar del Frente Amplio.