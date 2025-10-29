Suscribirse

Política

Julián López, el suspendido presidente de la Cámara de Representantes, dice que sanción en su contra es “una persecución política”

El congresista volvió a arremeter en contra de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 9:41 p. m.
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes.
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes. | Foto: Suministrada API

El presidente de la Cámara de Representantes se refirió a la sanción que le impuso el Partido de la U por haber propuesto la creación de La Nueva U, una disidencia de esa colectividad para acercarse al petrismo. López se amarró a su curul este martes luego de que se conociera esa sanción por tres meses que lo alejó de las funciones de presidir esa corporación.

“Es una persecución política, no es la primera vez. Nosotros hemos sido víctimas de la persecución política que Dilian Francisca Toro tiene contra nosotros utilizando el partido político para perseguirme”, aseguró López.

El congresista preguntó: “¿Qué delito va a ser que arme un equipo político y le ponga La Nueva U y saque unas cifras y unos datos evidenciando la mala gestión de Dilian?”.

El suspendido presidente de la Cámara cuestionó la gestión de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en el departamento y dijo que las cifras lo respaldarían.

El representante a la Cámara, Julián López, protesta por investigación del partido de La U.
López apareció amarrado a su curul en la Cámara de Representantes. | Foto: El País

“Si a mí me declaran la muerte política en el Partido de la U, los siguientes son ustedes; todos los colombianos estamos en riesgo, esto no lo podemos permitir”, afirmó el congresista, quien considera que la justicia le dará la razón.

López puso el ejemplo del expresidente César Gaviria porque, según mencionó, congresistas del Partido Liberal lo critican a diario, pero reclamó que en su caso no se toman las mismas decisiones en contra de ellos.

Contexto: La Cámara de Representantes se quedó sin presidente: el Partido de la U suspendió a Julián López por promover la división de su colectividad

“Al mismísimo expresidente Álvaro Uribe voces al interior de su partido lo critican, en todos los partidos hay diferencias; al presidente Petro todos los días lo critican al interior del Pacto Histórico”, señaló López. Llamó “cobardes” a los líderes del Partido de la U y pidió que lo dejen jugar en las elecciones del próximo año.

Según López, el trasfondo de esta decisión sería que no le den el aval porque considera que podría superarlos en las urnas.

-
Julián López no podrá ejercer por tres meses como presidente de la Cámara de Representantes. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El presidente de la Cámara afirmó que el partido se habría saltado a la Procuraduría al suspenderlo. “Un partido político tumbó al presidente de la Cámara, eso es altamente delicado”, criticó López, quien dijo que irá donde la fiscal Luz Adriana Camargo por este tema y a instancias internacionales.

El congresista afirmó que dará la batalla con el sector que representa Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca. “Julián López a lo que ha llegado aquí es a romper los grilletes, las cadenas, nosotros no aguantamos más diez años de mala gerencia de Dilian Francisca Toro”, criticó.

Desde el sector de la gobernadora del Valle han cuestionado a López por darle la espalda cuando ella lo ayudó a crecer políticamente en la región y, posteriormente, a nivel nacional y dicen que ahora López quisiera acercarse al Gobierno.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Crystal Palace sepultó a Liverpool en la EFL Cup: así les fue a Jefferson Lerma y Daniel Muñoz

2. Insólito fallo de Luis Díaz no opacó su magia: figurón con Bayern Múnich frente a Colonia

3. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Envían a la cárcel a alias el Viejo

4. ¿Por qué Donald Trump fue galardonado con el máximo honor en Corea del Sur durante su gira por Asia?

5. Aterradora predicción de Mhoni Vidente sobre impacto que tendría el 3I/ATLAS en la Tierra: “Apenas viene lo peor”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cámara de RepresentantesPartido de la UDilian Francisca Toro

Noticias Destacadas

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes.

Julián López, el suspendido presidente de la Cámara de Representantes, dice que sanción en su contra es “una persecución política”

Redacción Semana
Carolina Corcho y María José Pizarro.

El Pacto Histórico decidirá este jueves la cabeza de lista al Senado entre Carolina Corcho y María José Pizarro: ¿habrá consenso?

Redacción Semana
Rueda de prensa de la Ley de financiamiento con el ministro de hacienda, Germán Ávila, los viceministros Carlos Betancourt y Leonardo Pazos y la Dir. de Presupuesto, Martha Hernández.

Las 7 veces que el Gobierno no ha podido responderle al Congreso cuánto cuesta la reforma a la salud

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.