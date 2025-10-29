El presidente de la Cámara de Representantes se refirió a la sanción que le impuso el Partido de la U por haber propuesto la creación de La Nueva U, una disidencia de esa colectividad para acercarse al petrismo. López se amarró a su curul este martes luego de que se conociera esa sanción por tres meses que lo alejó de las funciones de presidir esa corporación.

“Es una persecución política, no es la primera vez. Nosotros hemos sido víctimas de la persecución política que Dilian Francisca Toro tiene contra nosotros utilizando el partido político para perseguirme”, aseguró López.

El congresista preguntó: “¿Qué delito va a ser que arme un equipo político y le ponga La Nueva U y saque unas cifras y unos datos evidenciando la mala gestión de Dilian?”.

El suspendido presidente de la Cámara cuestionó la gestión de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en el departamento y dijo que las cifras lo respaldarían.

López apareció amarrado a su curul en la Cámara de Representantes. | Foto: El País

“Si a mí me declaran la muerte política en el Partido de la U, los siguientes son ustedes; todos los colombianos estamos en riesgo, esto no lo podemos permitir”, afirmó el congresista, quien considera que la justicia le dará la razón.

López puso el ejemplo del expresidente César Gaviria porque, según mencionó, congresistas del Partido Liberal lo critican a diario, pero reclamó que en su caso no se toman las mismas decisiones en contra de ellos.

“Al mismísimo expresidente Álvaro Uribe voces al interior de su partido lo critican, en todos los partidos hay diferencias; al presidente Petro todos los días lo critican al interior del Pacto Histórico”, señaló López. Llamó “cobardes” a los líderes del Partido de la U y pidió que lo dejen jugar en las elecciones del próximo año.

Según López, el trasfondo de esta decisión sería que no le den el aval porque considera que podría superarlos en las urnas.

Julián López no podrá ejercer por tres meses como presidente de la Cámara de Representantes. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El presidente de la Cámara afirmó que el partido se habría saltado a la Procuraduría al suspenderlo. “Un partido político tumbó al presidente de la Cámara, eso es altamente delicado”, criticó López, quien dijo que irá donde la fiscal Luz Adriana Camargo por este tema y a instancias internacionales.

El congresista afirmó que dará la batalla con el sector que representa Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca. “Julián López a lo que ha llegado aquí es a romper los grilletes, las cadenas, nosotros no aguantamos más diez años de mala gerencia de Dilian Francisca Toro”, criticó.