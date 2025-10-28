Suscribirse

Política

Atado y amordazado: el presidente de la Cámara confirma que dejará de presidir la plenaria tras suspensión del Partido de la U

Julián López intentó crear un movimiento paralelo a la colectividad que llamó “Nueva U”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 10:28 p. m.
El presidente de la Cámara, Julián López, fue sancionado por el Partido de la U.
El presidente de la Cámara, Julián López, fue sancionado por el Partido de la U. | Foto: Cortesía prensa Cámara de Representantes / API

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, apareció en la plenaria de la corporación atado a la silla de su curul y con un pañuelo rojo amarrado a su rostro.

La escena ocurre después de que el Partido de la U confirmara la suspensión por tres meses efectuada contra el congresista, después de que el legislador lanzara el movimiento “Nueva U” en el Valle del Cauca, saltándose a las directivas de la colectividad.

El castigo contra López es claro: no podrá participar ni votar en los debates del Congreso durante tres meses, lo que le impide ejercer su rol de presidente de la corporación.

Contexto: El Partido de la U está enfrentado por voces disidentes: al presidente de la Cámara de Representantes lo califican de “malagradecido”

“Nos pueden intentar callar, pero no podrán apagar la verdad. A mi familia, a mis amigos y al país les digo: ánimo, vamos pa’ lante”, escribió en un cartel que sostuvo entre sus manos en el transcurso de la plenaria.

El Comité de Ética suspendió a López señalándolo de promover la división dentro de la colectividad, una determinación que puede prorrogarse si esa instancia así lo considera.

“No existe la Nueva U, no hay una escisión en proceso, no hay ningún movimiento naciendo al interior de la colectividad. Somos una sola fuerza política y nos estamos preparando para afrontar los retos electorales de 2026″, escribió el partido en un comunicado.

El documento fue firmado por los codirectores de la U, Clara Luz Roldán y Alexander Vega; esa determinación aparta a López de los debates del Congreso, donde iba a ser una pieza clave para los intereses del Gobierno de Gustavo Petro, pues él es afín al petrismo y podría incidir en que los proyectos del Ejecutivo se priorizaran en el debate legislativo.

“Mientras esta situación se resuelve jurídicamente, no presidiré nuestra plenaria. Un rol que he asumido con la mayor responsabilidad, buscando siempre el equilibrio, la garantía de los derechos de todos y la unidad en medio de nuestras diferencias, honrando la confianza que ustedes depositaron en mí”, confirmó López en una carta.

López es uno de los opositores a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la líder natural del Partido de la U. Con su retiro temporal de las plenarias, las sesiones serán lideradas por el representante del Nuevo Liberalismo, Juan Sebastián Gómez.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piden abrir incidente de desacato contra Petro por no retractarse con las periodistas que llamó “muñecas de la mafia”

2. Maduro castiga a líder político de América Latina por ayudar a EE. UU. a desplegar buques de guerra: “Persona non grata”

3. “Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”: Juan Carlos Pinzón al recibir el aval de Oxígeno

4. Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

5. Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en acabar con su vida por las deudas: “A veces uno quiere”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Partido de la UCámara de Representantes

Noticias Destacadas

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.

“Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”: Juan Carlos Pinzón al recibir el aval de Oxígeno

Redacción Semana
Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

Redacción Semana
Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Ingrid Betancourt.

“Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de rescatar a Colombia”: Ingrid Betancourt, al darle el aval a Juan Carlos Pinzón

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.