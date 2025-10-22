En el Partido de la U se creó una fuerte división luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, lanzara “La Nueva U”. Según dijo, no se trataría de un propósito personal, sino que estaría buscando el beneficio de quienes siguen a la colectividad.

“Amenazar con censurarme está muy mal y no lo voy a permitir. Hicimos un lanzamiento por el cual me siento orgulloso, el equipo de La Nueva U quiere trabajar con cifras y datos, aquí no hay nada personal, es por el beneficio de la gente”, aseguró.

Yo no me voy a dejar censurar. El equipo de la Nueva U va con toda, así moleste y así incomode. pic.twitter.com/QA1Y3AlG7D — Julián López (@Julianlopezte) October 22, 2025

López pidió que no se castigue a quienes piensan diferente dentro de la colectividad.

Sin embargo, ya han salido voces a cuestionarlo, pues varios lo han tomado como una disidencia dentro de la colectividad que iría en contra de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, especialmente porque ella tiene su caudal electoral allá, donde López dice que quiere hacer una política distinta.

“En la política, como en la vida, la lealtad no se predica, la lealtad se demuestra, y eso es lo que hoy exige el país: lealtad, coherencia, respeto y compromiso. Escuchar a quien hoy pretende hablar en nombre de La Nueva U mientras ataca a quien lo ayudó a llegar a donde está, no es renovación, es deslealtad”, cuestionó la senadora Norma Hurtado, de esa colectividad.

Hurtado se fue de frente contra López y publicó fotos del presidente de la Cámara en las que sale con la gobernadora del Valle. Cuestionó que le haya dado la espalda a Dilian Francisca Toro, pues dijo que lo hizo con “ingratitud, mezquindad y misiogínia” y hasta lo llamó “malagradecido”.

De acuerdo con lo que explicó la senadora de La U, el propósito del congresista no sería hacer una nueva política, sino poner una parte de la colectividad al servicio del petrismo, pues López se habría acercado al Gobierno para llegar a la Presidencia de la Cámara.

“Disfrazado de cambio, lo mismo que el país ya conoce: división, odio, oportunismo; atacar a una mujer que ha trabajado con resultados por el Valle, por Colombia, por nuestra región, no te hace valiente, te hace cobarde”, aseguró Hurtado.

Las críticas han surgido porque López quisiera hacerle frente a Dilian Francisca Toro. | Foto: Andesco

La senadora dijo que el Partido de la U no cederá ante lo que consideran que es un proyecto “populista” y que seguirán defendiendo los principios que los rigen.

López no se quedó callado y le contestó: “Senadora, el debate no es conmigo. Las cifras hablan solas, yo solo las expuse. El Valle lleva años en manos de ustedes y los resultados son claros: más inseguridad, más pobreza y menos oportunidades”, dijo.