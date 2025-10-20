Suscribirse

Julián López lanzó el movimiento político Nueva U

El presidente de la Cámara de Representantes busca una nueva propuesta política para el Valle del Cauca.

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 6:09 p. m.
El representante Julián López lanzó el movimiento Nueva U.
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, lanzó el movimiento Nueva U con el que busca reunir a las bases del Partido de la U. La propuesta fue lanzada desde el Valle del Cauca, el departamento que él representa en el Congreso.

“La Nueva U no es un nuevo nombre, es una nueva forma de hacer política. No venimos a dividir al Valle, venimos a devolverle la esperanza”, señaló López durante el lanzamiento de la propuesta.

Contexto: Presidente de la Cámara respalda posible consulta popular sobre reforma a la salud: “Que sea el pueblo el que indique el camino”

El congresista opinó que “el ciclo de los mismos con los mismos terminó” y señaló que su movimiento representa una generación que quiere “una política que se mida con resultados, no con discursos; que gestione, no que improvise; que rinda cuentas, no que acomode cifras”.

Julián López ha sido un crítico de la líder del Partido de la U y gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, con quien se ha enfrentado políticamente en el departamento.

