Julián López lanzó el movimiento político Nueva U

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, lanzó el movimiento Nueva U con el que busca reunir a las bases del Partido de la U. La propuesta fue lanzada desde el Valle del Cauca, el departamento que él representa en el Congreso.

“La Nueva U no es un nuevo nombre, es una nueva forma de hacer política. No venimos a dividir al Valle, venimos a devolverle la esperanza”, señaló López durante el lanzamiento de la propuesta.

El congresista opinó que “el ciclo de los mismos con los mismos terminó” y señaló que su movimiento representa una generación que quiere “una política que se mida con resultados, no con discursos; que gestione, no que improvise; que rinda cuentas, no que acomode cifras”.

¡Hoy nace La Nueva U!



La Nueva U de la gente, sin jefes, sin miedo, con oportunidades, sin rosca.



¡La Nueva U es de ustedes! pic.twitter.com/7j30D43yBC — Julián López (@Julianlopezte) October 20, 2025