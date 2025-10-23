Roy Barreras, precandidato a la Presidencia, habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que serán las próximas elecciones de 2026, y también le puso el ojo a la realidad política que se vive en Colombia.

El exembajador de Colombia en Reino Unido sorprendió al confesar un episodio que vivió con un vendedor ambulante que le dijo lo que pensaba del presidente Gustavo Petro, palabras que le parecieron muy curiosas al exfuncionario.

Barreras se refirió a la consulta interna que se llevará a cabo en el Pacto Histórico y, pese a que no se atrevió a tomar posición, explicó que se trata de un proceso muy importante que puede marcar la partida de cara a los comicios de 2026.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República

“Esta es la primera vez que hay una consulta que combina las presidenciales con las listas al Congreso que tiene el Pacto. [...] Están muy entusiasmados impulsando sus candidaturas”, señaló.

Barreras dejó en claro que todavía hay millones de colombianos que siguen sintiendo que Petro es su “voz”. Incluso, sostuvo que más que un presidente, se ha convertido en un “símbolo” para muchas personas. Fue entonces cuando habló de lo que le dijo el vendedor ambulante.

“Cómo me decía un vendedor ambulante en estos días y que me pareció muy curioso: ‘Es que Petro no es un presidente, es un oftalmólogo’. Le pregunté que por qué y me dijo: ‘Porque nos abrió los ojos y nos dijo que teníamos derechos’”, relató.

En ese sentido, el precandidato presidencial remarcó que no es suficiente con decirlo y ya, sino que las personas hoy en día están buscando es que les resuelvan de verdad sus problemas. “Que se haga la tarea y se haga bien hecha”, comentó.

Precandidato presidencial Roy Barreras. | Foto: Samantha Chavez

Acerca de la consulta interna, Barreras indicó que hace cuatro años era el nombre de Petro el que “jalaba” las listas, pero hoy en día el panorama es diferente y la misma competencia puede ser la que empuje el resultado electoral del próximo domingo, 26 de octubre.

El exembajador fue más allá y sostuvo que espera que en la consulta del Pacto Histórico voten por lo menos tres millones de personas, lo que haría un gran diferencia si es que a la final le permiten al ganador participar en la consulta interpartidista.

“Esto sería una buena estrategia para darle a Colombia un gobierno de unidad: tres millones de votos de la izquierda y tres millones de votos del centro en una consulta del Frente Amplio, son seis millones de votos y ya estaríamos en segunda vuelta”, manifestó.

En esa línea, fue claro al advertir que solo debería existir un objetivo común entre todos: unir a Colombia para cambiar la realidad que se vive hoy en día en el país. “Yo he invitado a todos los sectores políticos sin excepción”, apuntó.