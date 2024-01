La ‘maldición’ del Ministerio del Deporte

En la Casa de Nariño ya le tienen agüero al Ministerio del Deporte, porque, al menos en el Gobierno Petro, no ha habido jefe de esa cartera que dure. María Isabel Urrutia solo permaneció siete meses y salió del cargo cuestionada e investigada por presuntos hechos de corrupción. Por su parte, la ministra Astrid Bibiana Rodríguez está a punto de abandonar el cargo y no completaría ni diez meses, pues hasta los petristas la culpan de la negligencia que le costó a Colombia la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. A propósito, si la ministra Rodríguez no renuncia, en el Senado ya está lista la moción de censura en su contra. El senador David Luna logró 32 firmas de apoyo a esa iniciativa.