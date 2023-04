Confidenciales La paranoia del exprecandidato del Pacto Histórico Alfredo Saade: ahora dice que Elon Musk “montó una guerra fría contra Gustavo Petro”

Un sarcástico comentario lanzó este domingo el exprecandidato del Pacto Histórico Alfredo Saade a través de sus redes sociales.

“Amigos: hay que buscar urgentemente redes sociales alternativas a Twitter. Nos limitan el alcance. No nos deja llegar a público constante”, trinó el también pastor.

Seguidamente, agregó otro mensaje que despertó todo tipo de reacciones en los comentarios: “creo que Elon Musk nos montó una guerra fría en contra de Gustavo Petro. Pilas”, publicó en Twitter.

Sus comentarios motivaron varias críticas y burlas, precisamente porque sus trinos, aquellos que quiere expandir en alcance, han suscitado polémica. Los que más han despertado opiniones contradictorias son aquellos relacionados con la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente con el fin de modificar la Constitución y la estructura misma del Estado.

Es el momento del poder popular, es el tiempo de cerrar el congreso, vamos por la #constituyentepopularYA

Levántate Colombia 🇨🇴 es contigo que vamos a escribir la nueva hoja de ruta del país popular. pic.twitter.com/E60Gdifxux — ALFREDO SAADE (@ALFREDOSAADEV) April 16, 2023

De hecho, el líder cristiano le dijo a SEMANA: “El Congreso debe cerrarse y hay que convocar a un referendo que le dé paso a una constituyente”. Su propuesta surgió a raíz del difícil escenario con la coalición de gobierno que podría rechazar el ambicioso paquete legislativo de Petro.

En las filas del petrismo, esta idea no es nueva. En febrero de 2018, por ejemplo, el entonces candidato Petro no dejó ninguna duda de que ese planteamiento le suena para sacar adelante sus propuestas de cambio, las mismas que los partidos de la coalición se niegan a respaldar por considerarlas peligrosas para el país: “Propongo que una constituyente territorializada y pluralista haga las reformas que no hizo la Constitución del 91: la del territorio, la reforma a la salud, la educación, la justicia, la política y el tránsito hacia una economía productiva”.

Pero años después, en diciembre de 2021, en la reciente campaña presidencial, Petro cambió de opinión. “¿Por qué vamos a desbaratar lo que hicimos? La Constitución de 1991 sirve para hacer los cambios en Colombia”, dijo. No obstante, dichos cambios no se han materializado y todas las reformas tienen semáforo rojo en el Congreso.