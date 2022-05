Confidenciales La pegajosa canción que Arturo Char le compuso a Federico Gutiérrez

En Cambio Radical hay inquietud entre los congresistas porque Germán Vargas Lleras no decide a cuál candidato va a apoyar en la primera vuelta. Sin embargo, la inmensa mayoría del partido está con Federico Gutiérrez. De hecho, el senador Arturo Char ya le compuso una canción que dice así: “Oh, oh, oh, me voy con Fico, él va por el lado bueno y con Fico me identifico. Si quieres te lo señalo, si quieres yo te lo explico, vine apartando lo malo, por eso me voy con Fico”. La canción cantada por el político barranquillero es pegajosa y está acompañada de la banda musical de Char. Además, tiene una puesta en escena en algunas calles de Barranquilla.