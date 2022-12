Confidenciales La rebeldía de los conservadores, ¿qué más querrán?

El Partido Conservador, uno de los más fieles de la coalición de Gustavo Petro, entró en rebeldía. La colectividad no solo amagó con votar a favor la moción de censura contra la ministra Irene Vélez, sino que la bancada se salió el pasado miércoles, en pleno debate contra la alta funcionaria, como un gesto de protesta con la Casa de Nariño. Los congresistas están molestos porque, según aseguran, no les han cumplido con lo acordado. Por ejemplo, les prometieron que iban a tener el Invías, pero al final el presidente nombrará como director a Juan Alfonso Latorre, quien no pertenece a ningún partido, y a la Aerocivil, entidad que también les correspondía, llegará Sergio París, quien no pertenece a las entrañas de las toldas azules.