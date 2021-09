Confidenciales “La revolución se trata de mantener pobres a los pobres, pero con esperanza”, revelador video que rescató Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez compartió a través de su cuenta de Twitter un video tomado de TikTok en el que se rescata una entrevista hecha hace varios años a Guaicapuro Lameda, general retirado y expresidente de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), en la que se refirió sobre cómo fue su relación con el régimen venezolano, cuando Hugo Chávez Frías estaba al mando.

Lameda recordó un episodio previo al encuentro con el entonces presidente: la charla que sostuvo con Jorge Giordani, un ingeniero que sirvió como ministro de Planificación durante los 14 años del gobierno de Chávez en la que pretendía advertirle sobre los problemas económicos y financieros que se le venían al país venezolano.

“Ese fue un episodio en el Palacio de Miraflores, en la sala de consejo del ministro; estaba él, con José Vicente Rangel, Aristóbulo Iztúriz y Héctor Navarro. Estábamos allí con motivo de que yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país”, señala Lameda.

Cuando Giordani se percató de las intenciones del expresidente de PDVSA, la respuesta fue desalentadora. “Entonces él me dice, con un cinismo enorme, con su cara bien lavada como la de él: caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres, pobres, pero con esperanza, porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere”.