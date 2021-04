Confidenciales Las cartas secretas entre el príncipe Felipe y Lady Di

Siempre se ha pensado que la princesa Diana de Gales tuvo una relación tensa y distante con su suegro el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Incluso se ha dicho que por los años de su divorcio con el príncipe Carlos, él le mandó mensajes agresivos y amenazantes. Pero un documental transmitido por la televisión francesa, que tuvo acceso a la correspondencia enviada entre los dos, podría cambiar esa percepción. Al parecer, Felipe no solo fue uno de los pocos amigos que Lady Di tuvo en el palacio de Buckingham, sino que la siguió apoyando aun en medio de su separación. En las cartas publicadas por el programa “Secrets d’Histoire”, en 2007, pero que datan de 1992, Diana le dice “Querido papá” y él le escribe: “Es estúpido que un hombre con el estatus de Carlos arriesgue todo por Camilla. Nunca imaginamos que podría dejarte por ella. No me puedo imaginar que una persona sensata pueda dejarte por Camilla”. Felipe trató de ser un intermediario entre Carlos y Diana porque él se sentía un poco culpable. La reina y él habían presionado mucho a este matrimonio. Ahora que el entrañable esposo de la reina Isabel falleció, estas misivas serán uno de los testimonios de su rol en el trono.