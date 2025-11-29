CONFIDENCIALES
Las movidas en la Dirección Nacional de Inteligencia
La suspensión del director de Inteligencia revive las dudas sobre el manejo del computador de Calarcá, mientras preocupa la presión del presidente Petro en un proceso que debe mantenerse bajo plena autonomía judicial.
Hay movidas en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) luego de que la Procuraduría suspendió provisionalmente al director de Inteligencia, Wilmar Mejía, al parecer, por supuestos nexos con alias Calarcá, de las disidencias de las Farc. SEMANA confirmó que el reemplazo de Mejía es Alexander Rojas, quien era subdirector de Operaciones de Inteligencia de la DNI.
A propósito del tema, el presidente Gustavo Petro teme que se haya roto la cadena de custodia del computador de Calarcá cuando la información pasó de la Dijín a la Fiscalía en Antioquia.
Esta semana, el jefe de Estado pidió una investigación forense del computador y dijo que ojalá los resultados los conozca la Fiscalía en Bogotá. La solicitud no cayó bien, pues el presidente no puede darle órdenes a la Justicia por respeto a la autonomía y la separación de poderes.