CONFIDENCIALES

Las movidas en la Dirección Nacional de Inteligencia

La suspensión del director de Inteligencia revive las dudas sobre el manejo del computador de Calarcá, mientras preocupa la presión del presidente Petro en un proceso que debe mantenerse bajo plena autonomía judicial.

29 de noviembre de 2025, 5:07 a. m.