Las movidas en la Dirección Nacional de Inteligencia

La suspensión del director de Inteligencia revive las dudas sobre el manejo del computador de Calarcá, mientras preocupa la presión del presidente Petro en un proceso que debe mantenerse bajo plena autonomía judicial.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 5:07 a. m.
Wilmar Mejía
Wilmar Mejía, director del DNI, fue suspendido de su cargo tras el escándalo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Hay movidas en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) luego de que la Procuraduría suspendió provisionalmente al director de Inteligencia, Wilmar Mejía, al parecer, por supuestos nexos con alias Calarcá, de las disidencias de las Farc. SEMANA confirmó que el reemplazo de Mejía es Alexander Rojas, quien era subdirector de Operaciones de Inteligencia de la DNI.

A propósito del tema, el presidente Gustavo Petro teme que se haya roto la cadena de custodia del computador de Calarcá cuando la información pasó de la Dijín a la Fiscalía en Antioquia.

Contexto: Atención: suspendidos provisionalmente el general Huertas y el directivo de la DNI, Wilmar Mejía, por escándalo con Calarcá

Esta semana, el jefe de Estado pidió una investigación forense del computador y dijo que ojalá los resultados los conozca la Fiscalía en Bogotá. La solicitud no cayó bien, pues el presidente no puede darle órdenes a la Justicia por respeto a la autonomía y la separación de poderes.

