Primicia: denuncian en la Fiscalía presunta manipulación de la DNI en los ascensos militares

SEMANA conoció que fue radicada una acción popular mediante la cual se busca que se frene el proceso de ascensos militares reciente al considerarse que hay una injerencia indebida de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El exdirector de la Justicia Penal Militar, Alejandro Ramírez, denunció que el Gobierno Petro ideologizó los ascensos militares. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Así se lo indicó a SEMANA el abogado Alejandro Ramírez, exdirector de la Justicia Penal Militar, quien indicó que es gravísimo lo que está sucediendo en el Gobierno Petro y es la instrumentalización —según él— de la DNI para incidir en los ascensos en el Ejército.

“Estamos viendo que se están involucrando de manera irregular, tipificando delitos, miembros de la Presidencia de la República, de la Dirección de Inteligencia, eso es lo más grave que le puede suceder a la Fuerza Pública”, advirtió Ramírez, sobre la que consideró una injerencia indebida de la DNI en los ascensos de la Fuerza Pública.

Agregó: “Estamos solicitando que se suspendan los ascensos militares de manera inmediata, no puede la Dirección de Inteligencia injerir en estos procesos”.

Denuncian ante la Fiscalía la presunta injerencia del DNI en el proceso de ascensos militares. | Foto: DNI

De acuerdo con Ramírez, lo que está ocurriendo en las Fuerzas Militares radica en que a través de la DNI el Gobierno Petro, según él, está ideologizando el proceso de ascensos militares.

Además de la acción popular, dijo Ramírez, se radicaron denuncias ante las autoridades competentes alertando sobre el uso de la Dirección de Inteligencia para retirar oficiales de manera sesgada.

“Estamos denunciando en la Justicia Penal Militar y en la Fiscalía General de la Nación estos hechos”, expuso Ramírez.

Es de anotar que SEMANA, desde 2023, había alertado de lo que sería un posible plan en el Gobierno Petro para debilitar la inteligencia militar y a la Fuerza Pública a través de la salida de destacados oficiales.

El exdirector de la justicia Penal Militar, Alejandro Ramírez, y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez denunciaron en la Fiscalía la presunta manipulación de los ascensos militares. | Foto: Suministrada a Semana.