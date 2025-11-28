Primicia: denuncian en la Fiscalía presunta manipulación de la DNI en los ascensos militares

Suscribirse

Nación

Primicia: denuncian ante la Fiscalía presunta manipulación de la DNI en los ascensos militares

Según la denuncia, la Dirección de Inteligencia está siendo usada para ideologizar los procesos dentro de la Fuerza Pública.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 3:08 p. m.
Primicia: denuncian ante la Fiscalía presunta manipulación de la DNI en los ascensos militares. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA conoció que fue radicada una acción popular mediante la cual se busca que se frene el proceso de ascensos militares reciente al considerarse que hay una injerencia indebida de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Presidente Gustavo Petro presidió la ceremonia de transmisión de mando del nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares almirante Francisco Cubides Granados Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova Bogota julio 9 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
El exdirector de la Justicia Penal Militar, Alejandro Ramírez, denunció que el Gobierno Petro ideologizó los ascensos militares. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Así se lo indicó a SEMANA el abogado Alejandro Ramírez, exdirector de la Justicia Penal Militar, quien indicó que es gravísimo lo que está sucediendo en el Gobierno Petro y es la instrumentalización —según él— de la DNI para incidir en los ascensos en el Ejército.

“Estamos viendo que se están involucrando de manera irregular, tipificando delitos, miembros de la Presidencia de la República, de la Dirección de Inteligencia, eso es lo más grave que le puede suceder a la Fuerza Pública”, advirtió Ramírez, sobre la que consideró una injerencia indebida de la DNI en los ascensos de la Fuerza Pública.

Agregó: “Estamos solicitando que se suspendan los ascensos militares de manera inmediata, no puede la Dirección de Inteligencia injerir en estos procesos”.

El decreto se expidió el 23 de agosto y allí están contenidos una serie de cambios en la estructura de la Dirección Nacional de Inteligencia, que estuvo bajo el mando de Carlos Ramón González.
Denuncian ante la Fiscalía la presunta injerencia del DNI en el proceso de ascensos militares. | Foto: DNI

De acuerdo con Ramírez, lo que está ocurriendo en las Fuerzas Militares radica en que a través de la DNI el Gobierno Petro, según él, está ideologizando el proceso de ascensos militares.

Además de la acción popular, dijo Ramírez, se radicaron denuncias ante las autoridades competentes alertando sobre el uso de la Dirección de Inteligencia para retirar oficiales de manera sesgada.

“Estamos denunciando en la Justicia Penal Militar y en la Fiscalía General de la Nación estos hechos”, expuso Ramírez.

Es de anotar que SEMANA, desde 2023, había alertado de lo que sería un posible plan en el Gobierno Petro para debilitar la inteligencia militar y a la Fuerza Pública a través de la salida de destacados oficiales.

El exdirector de la justicia Penal Militar, Alejandro Ramírez, y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, denunciaron en la Fiscalía la presunta manipulación de los ascensos militares.
El exdirector de la justicia Penal Militar, Alejandro Ramírez, y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez denunciaron en la Fiscalía la presunta manipulación de los ascensos militares. | Foto: Suministrada a Semana.

Entre quienes harían parte del plan, según reveló SEMANA, estarían los oficiales y suboficiales que se adhirieron a la campaña Petro Presidente, algunos de ellos fueron retirados en el gobierno del presidente Iván Duque.

