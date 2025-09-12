Suscribirse

¿Irregularidades en el proceso de ascenso de suboficiales del Ejército? Esto se sabe

Los que se estarían viendo afectos son los integrantes del curso n.º 74.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025, 11:38 p. m.
Desde varios sectores de militares retirados denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de ascenso de suboficiales del Ejército.

De acuerdo con la denuncia pública por parte del mayor en retiro Jorge Castillo, “el comité encargado de evaluar los ascensos en el Arma de Ingenieros ha mostrado presuntas irregularidades”.

Según la denuncia, se estaría escogiendo a dedo y no por méritos a los militares. “Se privilegia únicamente a quienes pertenecen a la “línea” o “rosca” de los mandos, dejando de lado criterios de mérito, trayectoria y conducta intachable", según la denuncia de Castillo.

Así mismo, indica la denuncia: “Se ha favorecido a suboficiales con investigaciones abiertas por corrupción, delitos contra los derechos humanos, acoso y maltrato, mientras se excluye a quienes han servido con honor y disciplina”.

Otro de los aspectos que estaría vulnerando los derechos de los suboficiales con una destaca trayectoria es que “se han otorgado ascensos a militares con impedimentos físicos, legales y disciplinarios, mientras se rechaza a quienes cumplen con todos los requisitos establecidos”, según indica el coronel en retiro.

“La evaluación de más de dos décadas de carrera fue dejada en manos de oficiales con muy poca experiencia, algunos recién ascendidos, lo que constituye una falta de respeto hacia quienes hemos soportado en carne propia el rigor de la guerra y la carga del combate”, dijo Castillo.

