¿Irregularidades en el proceso de ascenso de suboficiales del Ejército? Esto se sabe

Desde varios sectores de militares retirados denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de ascenso de suboficiales del Ejército.

De acuerdo con la denuncia pública por parte del mayor en retiro Jorge Castillo, “el comité encargado de evaluar los ascensos en el Arma de Ingenieros ha mostrado presuntas irregularidades”.

Según la denuncia, se estaría escogiendo a dedo y no por méritos a los militares. “Se privilegia únicamente a quienes pertenecen a la “línea” o “rosca” de los mandos, dejando de lado criterios de mérito, trayectoria y conducta intachable", según la denuncia de Castillo.

Así mismo, indica la denuncia: “Se ha favorecido a suboficiales con investigaciones abiertas por corrupción, delitos contra los derechos humanos, acoso y maltrato, mientras se excluye a quienes han servido con honor y disciplina”.

Irregularidades en el proceso de ascenso del Curso de Suboficiales No. 74 del Ejército Nacional. La Contraloría investiga posibles violaciones y actos de corrupción que han predominado en los ascensos, mientras que militares sin investigaciones fueron postergados.



Esta conducta… pic.twitter.com/ZQ8kfwUGIJ — Jorge Castillo (RA) (@JorgeECastilloL) September 11, 2025

Otro de los aspectos que estaría vulnerando los derechos de los suboficiales con una destaca trayectoria es que “se han otorgado ascensos a militares con impedimentos físicos, legales y disciplinarios, mientras se rechaza a quienes cumplen con todos los requisitos establecidos”, según indica el coronel en retiro.