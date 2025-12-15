Confidenciales
Liberales prenden motores para las elecciones al Congreso de 2026
Con multitudinario evento del Partido Liberal en La Dorada, Caldas, arrancó la campaña para las elecciones legislativas.
El Partido Liberal encendió los motores de la campaña para llegar al Congreso en 2026.
Con más de 9.000 asistentes, la cabeza de lista al Senado, Lidio García, lideró un evento público en La Dorada, Caldas. A la cita también acudió Simón Gaviria