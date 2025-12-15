Suscribirse

Liberales prenden motores para las elecciones al Congreso de 2026

Con multitudinario evento del Partido Liberal en La Dorada, Caldas, arrancó la campaña para las elecciones legislativas.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 1:33 a. m.
Multitudinario encuentro del Partido Liberal en La Dorada, Caldas.
Multitudinario encuentro del Partido Liberal en La Dorada, Caldas | Foto: Suministrado a Semana.

El Partido Liberal encendió los motores de la campaña para llegar al Congreso en 2026.

Con más de 9.000 asistentes, la cabeza de lista al Senado, Lidio García, lideró un evento público en La Dorada, Caldas. A la cita también acudió Simón Gaviria

Simón Gaviria, Jorge Laverde y Lidio García.
Simón Gaviria, Jorge Laverde y Lidio García. | Foto: Suministrado a Semana.

