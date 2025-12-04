El presidente del Senado, Lidio García, se fue de frente contra el presidente Gustavo Petro por unas declaraciones recientes que dio el mandatario, en las que criticó a los estadounidenses.

“Con el debido respeto Gustavo Petro. Colombia es un país soberano y su dignidad se defiende siempre, con firmeza y sin vacilaciones, frente a cualquier amenaza o agravio, venga de donde venga. Dicho esto, como presidente del Senado de la República, nunca respaldaré la irresponsabilidad en el manejo de las relaciones exteriores, la ruptura de los canales diplomáticos ni los trinos incendiarios que, lejos de protegernos, terminan perjudicando los intereses nacionales”, aseguró García.

Según dijo el presidente del Senado, la verdadera defensa de la soberanía “no está en el grito, la provocación o el desafío estéril”, sino en una “diplomacia seria, la mesura y el sentido de Estado que Colombia merece y el mundo respeta”.

El presidente Gustavo Petro ha seguido arremetiendo contra Estados Unidos. En medio de un evento de ascenso de militares, el mandatario dijo que Colombia lleva medio siglo derramando sangre por luchar contra el narcotráfico “para que los berracos gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza”, aseguró.

Según Petro, en Latinoamérica han muerto un millón de personas en medio siglo por la guerra del narcotráfico. “La han desatado las mafias por prohibir. Entonces han empoderado a las mafias como hizo la Superintendencia de (Vigilancia y) Seguridad cuando entregó 20.000 armas a los narcotraficantes más grandes de esa época bajo el manto de unas mal llamadas convivir”, afirmó Petro.

El presidente aseguró que el país tiene la capacidad de hablar de “tú a tú” con las demás naciones y reconoció que si no tuviera la razón corregiría. “Si yo tengo la razón, entonces es al revés, si ninguno tiene razón, encontremos la razón. Como seres humanos se dialoga, no bajo amenaza”, agregó el mandatario.

Petro respaldó las palabras del vicecanciller Mauricio Jaramillo, quien criticó que algunos sectores los responsabilizan de las diferencias que se han generado en materia de política exterior.

El presidente del Senado le reclamó a Gustavo Petro. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Tan poca sensibilidad hay que amenazan a Colombia con bombas y fusiles y no responden sino con rodilleras. Arriba que el jaguar se despierte. Gritemos al unísono ‘Colombia Libre’. Nosotros hablamos, pero no bajo amenaza”, señaló Petro.

Aunque el mandatario se ha mantenido en su posición crítica sobre Estados Unidos, varios sectores lo han cuestionado porque consideran que sus declaraciones han afectado las relaciones internacionales del país.