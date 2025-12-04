Suscribirse

Política

Gustavo Petro soltó frase que generó revuelo: “Para que los berracos gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza”

El mandatario colombiano dio un llamativo discurso en pleno evento público.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 9:53 p. m.
El presidente Gustavo Petro dio un llamativo discurso en un evento público.
El presidente Gustavo Petro dio un llamativo discurso en un evento público. | Foto: Presidencia

Los asistentes a un evento público se sorprendieron por una frase que soltó el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de una férrea defensa que hizo sobre su política de lucha contra las drogas.

Esta estrategia recibió un fuerte golpe del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas.

Contexto: Gustavo Petro reveló quién está detrás de la pérdida masiva de seguidores en X: el mensaje impactó las redes sociales

La medida obedeció a que el Departamento de Estado de Estados Unidos identificó que la administración Petro no cumplió las metas de erradicación de cultivos ilícitos de coca.

Dos meses después, a raíz de ello, el jefe de Estado expresó este 4 de diciembre en un evento del Ejército:

“El número, sangre y sangre por luchar contra el narcotráfico desde hace medio siglo, para que los berracos gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza. Y entonces las gracias son un insulto.

“No, no tienen por qué insultarnos, allá no han muerto, aquí sí. Un millón de latinoamericanos muertos desde hace medio siglo es en esas guerras que ha desatado las mafias creadas por prohibir.

“Entonces es empoderado a las mafias, así como hizo la Superintendencia de Seguridad cuando entregó 20 mil armas a los narcotraficantes más grandes de esa época bajo el manto de unas mal llamadas Convivir” (sic).

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá
El presidente Gustavo Petro ha sido sancionado con varias medidas por parte de EE. UU. | Foto: Foto de Juan Cano - Presidencia de la República

Por otro lado, y en ese mismo evento del Ejército, el mandatario colombiano rechazó nuevamente la amenaza de Trump de que Colombia podría ser blanco de ataques terrestres contra organizaciones criminales con nexos con el narcotráfico.

“A Colombia no se le amenaza, porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común, y de los que no son del común” (sic), manifestó Petro.

Contexto: Esta es la extravagante cifra que le pidió Nicolás Maduro a Donald Trump para huir de Venezuela

También dijo: “Porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico, como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y aquí hay un Cartel de los Soles”.

“Todos sabemos aquí que el narcotráfico puede comprar el corazón codicioso. Por eso vuelvo a repetirlo, la codicia es enemiga antagónica de la vida”, concluyó el jefe de Estado colombiano.

