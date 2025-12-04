El presidente Gustavo Petro compartió un nuevo mensaje en su cuenta de X sobre Estados Unidos. Las palabras se conocen en momentos de alta tensión entre la Casa Blanca y el régimen de Nicolás Maduro, donde el fantasma de una posible intervención militar norteamericana ha llamado la atención de la opinión pública.

El jefe de Estado manifestó en la noche del 3 de diciembre que “la larga historia de invasiones de EE. UU. a países latinoamericanos y caribeños debe terminar. Si queremos una América grande, que es desde Alaska hasta la Patagonia, la invasión debe quedar proscripta”.

En la intervención, Gustavo Petro también divulgó la fotografía de un vitral que estaría ubicado en San Francisco, California, que haría honor a los uniformados estadounidenses que invadieron “Cuba, Filipinas, Puerto Rico y México”.

Él reprochó la controvertida imagen: “Su gloria es una mujer latina desnuda y humillada. El vitral es machismo y racismo puro”.

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Presidencia y Getty Images

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, recientemente, han estado marcadas por fuertes críticas. Desde la Casa de Nariño se ha rechazado públicamente la postura que ha asumido Donald Trump en la lucha contra las drogas y criticado las afirmaciones sobre Petro, donde se le ha catalogado de tener nexos con la mafia.

En un reciente episodio, Trump dejó sobre la mesa la posibilidad de adelantar operaciones terrestres contra el narcotráfico en la región, incluso en Colombia. Las autoridades de este país rechazaron ese escenario hipotético, incluso Petro dejó su postura a la vista con una invitación para el presidente norteamericano.

“Venga, señor Trump, a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU. Sin misiles he destruido en mi Gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo se destruyen un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, comentó Petro en su cuenta de X.